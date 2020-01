El congelamiento de transporte, por ahora, solo para Buenos Aires

El ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó el congelamiento de las tarifas del transporte público de pasajeros por 120 días para zonas del área metropolitana de Buenos Aires. Hasta ahora la provincia entendió que este era el sector más necesitado por los diez millones de personas usan el transporte todos los días. La última actualización de las tarifas había sido aplicada en marzo y luego la entonces administración de Mauricio Macri frenó los incrementos y aumentó los subsidios en el marco de la campaña electoral.

En esta oportunidad la medida será publicada en detalle en el Boletín Oficial pero en las provincias la realidad es otra. En nuestro caso, el incremento del 35% rige desde está mañana. Con esto la primera sección pasó a valer de $22 a $29,60. El mismo aumento del 34% rige para los pasajes de larga distancia. Mientras que, el escolar que costaba $7, subió un 40% y saldrá desde febrero próximo $9,80.

Debido a las reiteradas consultas de los lectores, es importante aclarar que hasta el momento no hay nada definido sobre el congelamiento en nuestra provincia. Funcionarios relacionados a la negociación afirmaron en off the record, que está pactado en la agenda de los próximos días visitar Buenos Aires para evaluar si se aplica la medida. Hasta el momento los usuarios tendrán que seguir pagando la tarifa con aumento.