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Un Concejo Deliberante fue un ring para taxistas y choferes de aplicaciones

La sesión debió ser suspendida tras una feroz pelea captada en vivo por las cámaras de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que debía ser una jornada de debate legislativo sobre el futuro del transporte en Mar del Plata derivó este lunes en un escándalo nacional. Taxistas, remiseros y choferes de aplicaciones de transporte protagonizaron una feroz pelea a trompadas dentro del Concejo Deliberante, obligando a las autoridades a suspender de inmediato la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana.

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El enfrentamiento, que quedó registrado íntegramente por la transmisión oficial en vivo, se desató alrededor de las 10 de la mañana. En ese momento, los ediles y representantes del sector se encontraban analizando diversas iniciativas para regular el funcionamiento de las plataformas digitales en la ciudad.

La chispa que encendió la violencia fue la intervención de Facundo Setzes, presidente de la Asociación Civil Conductores Unidos, quien representaba a los choferes de aplicaciones. Al tomar la palabra, Setzes defendió la actividad asegurando que "no es ilegal" y que cuenta con el respaldo de diversos fallos judiciales en el país.

Ante estas declaraciones, el clima de tensión escaló rápidamente. Taxistas y remiseros, ubicados cerca de las bancas, comenzaron a hostigar al orador con gritos e insultos. En cuestión de segundos, la violencia verbal pasó a los hechos: un grupo de choferes ingresó al recinto y se desataron los empujones y golpes de puño.

Embed - Radio La Red on Instagram: " TROMPADAS ENTRE TAXISTAS Y CHOFERES DE APLICACIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE DE MAR DEL PLATA Las cámaras de seguridad del recinto captaron las imágenes de la feroz pelea que se produjo en el marco de la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana. Taxistas y choferes de aplicación se agarraron a trompadas y la sesión finalizó en un escándalo. Las autoridades dieron por finalizada la reunión tras los golpes y los insultos. #RadioLaRed #Pelea #MardelPlata #Choferes #Taxistas #ConcejoDeliberante AM 910 APP: La Red lared.am YouTube: Radio La Red"
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Este episodio es el punto máximo de un conflicto que lleva años sin resolución en la ciudad balnearia. Por un lado, los conductores de aplicaciones exigen un marco legal que les permita trabajar de manera formal; por el otro, el sector de los taxis denuncia una competencia desigual y demanda que las plataformas cumplan con las mismas exigencias impositivas y de seguridad que el servicio tradicional.

Debido a la magnitud de los incidentes, que se extendieron por varios minutos, las autoridades de la comisión dieron por finalizado el encuentro sin poder avanzar en el temario. Se espera que en los próximos días se convoque a una nueva reunión para intentar retomar el análisis de los proyectos en un clima de mayor seguridad.

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