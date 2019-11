Estos signos tienen orgullo: jamás rogarán por amor, ni aunque se estén muriendo

Desear que te amen o pedir que te quieran es una débil acción humana. Cuando los sentimientos están en contra, suelen convertirse en el peor enemigo. Sin embargo, el horóscopo afirma que hay tres signos del zodiaco que siempre mantienen intacta su dignidad. Rogar por amor es una acción que jamás les estará codificada.

Sagitario

Los nativos de Sagitario pueden literalmente estarse muriendo de amor, pero nunca lo expresarán si no es correspondido. Pese a que el corazón duela y se retuerza, se mantendrán firmes. Para ellos hay dos opciones: o me aman o sigo adelante.

Acuario

Poner a un acuariano a comer de la palma de la mano es tarea imposible. Por lo general, los nacidos bajo este signo zodiacal no se enamoran con facilidad. Si llegan a ser conquistados, se abrirán a la ternura y al amor. Pero en escenarios desfavorables, alejarse será su opción.

Escorpio

No juegues con los sentimientos de un Escorpio, porque no te rogará amor, sino que tú terminarás rogando. Los nativos de este signo saben perfectamente cómo voltear una situación de este plano que no esté a su favor. Incluso suelen ser vengativos, así que cuidado, mejor ámalo o déjalo.