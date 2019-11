A un estudiante no lo dejaron ir con pantalón corto y tomó una decisión inesperada: mirá cómo fue

En un colegio de Salta ocurrió un hecho pocas veces visto. Un joven se fue de pollera en protesta porque las autoridades no lo dejan ir con pantalón corto de vestir.

La provincia del norte está atravesando por un calor poco habitual para este tiempo y algunos ya no soportan los pantalones largos de vestir. Según testigos el chico pidió permiso para ir con el pantalón corto pero los dirigentes no quisieron y por eso tomó esta decisión.

El video de este chico se hizo VIRAL y salió en varios medios nacionales.

Este episodio ocurrió en el colegio Mariano Moreno de la localidad de General Güemes, en Salta.

Una de las autoridades del colegio habló con el diario El Tribuno y dijo: “No lo tomo como una protesta, fue un juego de chico y no pasó a mayores. No pasó nada, no generó problemas, no hubo manifestaciones. Ese día teníamos una jornada sobre literatura y lo vi al chico a la mañana y estaba vestido correctamente. El chico se puso una pollera de una compañera, en algún momento lo filmaron pero no pasó de eso”. También expresó: “Es una normativa de la institución, el uniforme es algo que protege a los alumnos si les sucede algo fuera del colegio. Aparte es una manera de enseñar desde jóvenes que las instituciones hay que respetarlas”.

