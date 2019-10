Imputan a tres ex oficiales de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan

Tres ex oficiales de la Armada se convirtieron este martes en los primeros imputados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte a sus 44 tripulantes. La jueza Marta Yañez los investiga por "incumplimiento en los deberes de funcionarios público".

Se trata del ex jefe del estado mayor de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso, el ex jefe de operaciones Hugo Miguel Correa y el ex jefe de logística de esa fuerza, Jorge Andrés Sulia, quienes fueron citados a indagatoria para el 22, 23 y 24 de este mes.

"La jueza llamó a indagatoria a tres oficiales de la Armada en actividad que han tenido alguna relación con el submarino por aquellos días", confiaron a Télam las fuentes del poder judicial.

Según esas fuentes, "son los primeros tres" convocados a indagatoria y "no se descarta llamar a más en los próximos días".

"Están llamados a indagatoria porque se presupone que han cometido algún delito", explicaron.

