Aberrante: un pastor tenía 8 personas con discapacidad secuestradas en un sótano

En Estados Unidos las autoridades detuvieron a un pastor y su esposa cuando descubrieron a 8 personas con discapacidad en el sótano de su vivienda.

El indignante hecho ocurrió en Georgia. Allí la pareja tenía a las personas con discapacidad, tanto física como mentalmente, encerradas. El aberrante acto de crueldad salió a la luz cuando un equipo de emergencias recibió una llamada porque una persona convulsionaba allí. Al llegar a la vivienda del pastor Curtis Keth Bankston y Sophia Simm-Bankston, los profesionales tuvieron que entrar por una ventana porque la puerta del sótanos tenía llave.

De acuerdo a lo trascendido, la organización One Step of Faith 2nd Chance, dirigida por la pareja, fue registrada con fines sin ánimo de lucro en el año 2020, pero no recibió la licencia pertinente de las autoridades para funcionar. Sin embargo, la familia Bankston pasó esto por alto y empezó a tener bajo su cuidado a personas en condición de discapacidad.

El pastor y su esposa fueron arrestados. Ahora enfrentan cargos de administración de un hogar grupal sin licencia, detención ilegal, control de finanzas de los afectados y por negar cuidados médicos y medicamentos a las personas con discapacidad.

(Fuente: Telefe Noticias)