¿Es necesaria una tercera dosis contra el covid?: qué dicen los expertos

El mundo sigue metido de cabeza en su lucha contra el coronavirus y ahora entró en debate la posibilidad de tener que sumar una tercera dosis para asegurar la inmunización.

Expertos de distintas partes debaten si será necesaria tomar esta decisión y conjugando el actual plan con un adecuado respeto de protocolos es suficiente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los grupos que defienden el derecho humano a la salud afirman que la atención debe seguir centrándose en administrar las primeras dosis a los más vulnerables del mundo. Hasta ahora, solo el 25,4% de la población mundial accedió a una sola dosis de la vacuna COVID-19. En los países con menores ingresos, solo el 1% de la población recibió una dosis. “La brecha mundial en el suministro de vacunas es enormemente desigual e inequitativa”, dijo el director general de OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La OMS ha solicitado a los Estados miembros que sean “extremadamente cautos” y “no se vean tentados” a comenzar a administrar un tercer pinchazo, dado que esta medida no ayudará a equilibrar el reparto global de sueros. Tal y como advirtió el doctor Didier Houssin, presidente del Comité de Emergencia de la OMS para la COVID-19, “los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo, que además incrementa la desigualdad” en un momento en el que muchas naciones no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables.

Pero en países desarrollados la aparición de nuevas variantes del coronavirus, especialmente Delta que ganó predominio desde abril pasado, y el desconocimiento de la duración de la protección de la vacuna han llevado a algunos científicos a investigar más la posibilidad de aplicar la dosis de refuerzo. Este Comité ha aconsejado a los miembros de la organización que por ahora “consideren seriamente” el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico, debido al aumento de casos y a la rápida propagación que está provocando la variante Delta.

Uno de los objetivos marcados por la OMS es que al menos el 10% de la población de todas las naciones del mundo esté vacunada en el mes de septiembre. Por ello, insisten en la necesidad de un mejor reparto global de fármacos para que puedan llegar a la mayor cantidad posible de gente.

Fuente: Infobae