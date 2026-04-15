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Polémica

Delcy Rodríguez desmanteló el "Salón Néstor Kirchner" y reavivó la polémica en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela quitó el recinto creado durante el gobierno de Hugo Chávez junto a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en homenaje al ex mandatario argentino.

Por Agencia NA
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso el desmantelamiento del denominado “Salón Néstor Kirchner” en el Palacio de Miraflores, un espacio que había sido inaugurado en 2011 en homenaje al ex mandatario argentino.

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El salón había sido creado durante el gobierno de Hugo Chávez junto a la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, como símbolo de la relación política entre ambos países y en reconocimiento a Néstor Kirchner.

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Según trascendió, el espacio dejó de exhibir los retratos y referencias al ex jefe de Estado argentino, en una decisión que marca un cambio en la simbología dentro de la sede del Ejecutivo venezolano.

Hasta diciembre de 2025 el lugar se mantenía con imágenes y elementos vinculados a Kirchner, lo que evidenciaba la continuidad del homenaje dentro del palacio presidencial.

El denominado Salón Néstor Kirchner funcionaba como uno de los espacios de reuniones dentro de Palacio de Miraflores, donde se desarrollaban actividades oficiales del gobierno venezolano.

La medida se da en un contexto de reconfiguración política en Venezuela tras los recientes cambios en la conducción del país, y refleja una redefinición de los símbolos de la alianza política entre el chavismo y el kirchnerismo.

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