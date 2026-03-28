Según Trump "Cuba es la siguiente" tras sus acciones en Venezuela e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a generar controversia al señalar que Cuba podría convertirse en su próximo objetivo, en el marco de su política exterior tras recientes acciones en Venezuela e Irán.

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La frase fue pronunciada durante su participación en un foro de inversiones realizado en Miami, donde el mandatario dejó entrever la posibilidad de avanzar sobre la isla caribeña. Sin embargo, inmediatamente después intentó relativizar sus dichos con un comentario irónico dirigido a la prensa.

“Finjan que no dije esto. Por favor, ignoren esta declaración”, expresó, aunque acto seguido volvió a mencionar a Cuba como siguiente paso.

Las declaraciones se dan en un contexto de alta tensión internacional. En los últimos meses, la administración estadounidense avanzó con acciones de fuerte impacto geopolítico, como la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos vinculados al narcotráfico y posesión de armamento.

A esto se suma la ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán, iniciada a fines de febrero, que derivó en la muerte del líder supremo Alí Jameneí y desencadenó un conflicto de gran escala en Medio Oriente.

En ese escenario, Trump viene reiterando su postura sobre Cuba desde hace semanas, incluso sugiriendo en ocasiones una posible “toma de control amistosa” o cambios en el régimen de la isla.

Sus recientes dichos reavivan la incertidumbre sobre el rumbo de la política exterior estadounidense y generan preocupación en la región, especialmente por el alcance que podrían tener futuras decisiones en torno a Cuba.