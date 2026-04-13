Más de 52.000 peruanos votan un día después de las elecciones tras demoras en llegada de material electoral

El domingo pasado, poco más de 52.000 peruanos se quedaron sin votar en las elecciones generales por el retraso en la llegada del material electoral que impidió la apertura de sus colegios. Para subsanar el inconveniente, madrugaron este lunes en una jornada adicional inédita.

Elecciones en Perú: ningún candidato se acercó a la mayoría absoluta y será necesario un balotaje

Los comicios peruanos convocaron a elegir presidente de la Nación, dos vicepresidentes , 60 senadores y 130 diputados . Según los primeros resultados, será necesario un balotaje , pues ningún candidato alcanza la cifra requerida para ganar en primera vuelta.

De acuerdo con el escrutinio en tiempo real de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 55,41% de las actas procesadas Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtenía el 16,9% de los votos y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) el 14,3%. De confirmarse esa tendencia, ambos disputarían la segunda vuelta el 7 de junio.

En tercer lugar figuraba Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno) con el 12,7%.

Trece centros del sur de Lima resultaron afectados por la apertura demorada de las mesas, informó DW.

Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas volvieron a formar fila en los exteriores de los 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac que no funcionaron el domingo. Las mesas habilitadas hoy cerrarán a las 18 hora local (20 de Argentina).

Además de Lima, la votación se extenderá excepcionalmente en mesas abiertas en los consulados peruanos de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, según confirmó la cancillería peruana.

Caso Adorni: las prestamistas dijeron que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólaresLa Junta Nacional de Justicia de Perú abre investigación preliminar

La Junta Nacional de Justicia de Perú anunció este lunes la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a raíz de los inconvenientes ocurridos durante las elecciones generales del domingo, informó CNN.

En un comunicado publicado en X, la Junta indicó que la indagatoria se inicia “en atención a los hechos denunciados por diversos ciudadanos, a través de los medios de comunicación, en el marco de las Elecciones Generales 2026”. Para evaluar el desempeño del funcionario, solicitó además “un informe detallado” sobre su ratificación en el cargo.

La investigación —a cargo de la entidad responsable de evaluar y sancionar a jueces, fiscales y otros funcionarios de varias instituciones, incluida la ONPE— se conoció un día después de que numerosos centros de votación sufrieran retrasos en su apertura por problemas con la entrega de material electoral.

Ante esa situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió el domingo extender una hora la jornada de votación en todo el país y, de forma extraordinaria, que 13 centros que no pudieron instalarse abrieran este lunes para garantizar el sufragio de quienes no pudieron votar el día previsto.