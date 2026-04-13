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Perú

Elecciones en Perú: ningún candidato se acercó a la mayoría absoluta y será necesario un balotaje

Según los primeros computos Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, marcha primero con un 22,80 por ciento. Muy disputado el segundo lugar.

Por Agencia NA
Tras las elecciones presidenciales de este domingo en Perú, la ciudadanía deberá decidir en un balotaje.

Tras las elecciones presidenciales de este domingo en Perú, la ciudadanía deberá decidir en un balotaje.

La ciudadanía de Perú concurrió este domingo a las urnas para elegir presidente de la Nación, dos vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados, y según los primeros resultados será necesario un balotaje, ya que ninguno de los postulantes alcanza en número requerido para triunfar en primera vuelta.

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Según los primeros resultados emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), escrutados apenas un 6,27 por ciento de los votos emitidos, marcha en primer lugar Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con un 22,80 por ciento.

El segundo lugar, que permitirá participar en el balotaje del 7 de junio, estaba disputado en un reñido conteo por Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, segunda con un 16,39 por ciento, y Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, tercero con 16,25 por ciento, con solo 2.000 votos de distancia.

Sin embargo, varios boca de urna daban primera a Keiko Fujimori, hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori -condenado por la Justicia en causas por corrupción y violación de derechos humanos-, con un 16 por ciento de los votos, mientras que reflejaban un empate técnico para el segundo lugar.

Keiko Fujimori fue candidata presidencial en tres ocasiones anteriores, y en todas llegó a la segunda vuelta, pero siempre perdió.

La jornada electoral culminó a las 18:00 hora local (23:00 GMT), una hora más tarde de lo inicialmente programado, después de que las autoridades electorales extendieran el horario debido a los problemas suscitados, que generaron muchas quejas en la capital peruana dado que algunos locales abrieron con un retraso de cinco horas.

De acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones, se lograron instalar finalmente el 99,8 % de las mesas electorales, mientras que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior no pudieron instalarse, lo que dejó sin la posibilidad de votar a 63.300 electores.

Unos 35 candidatos se anotaron para competir por la Presidencia en un clima marcada de inestabilidad política, ya que se trata de un país que ha tenido ocho presidentes en diez años.

La mayoría de las encuestas anticipan que habrá una segunda vuelta, existe gran incertidumbre sobre quiénes la disputarán el próximo 7 de junio.

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