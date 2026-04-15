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¿Viajás a Europa?: conocé el nuevo sistema digital para ingresar como turista

La flamante normativa implementada por el bloque regional del Viejo Continente elimina los sellos y confecciona un registro electrónico de los datos del viajero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Unión Europea terminó de implementar en los últimos días un nuevo modelo informático para registrar el ingreso y egreso de turistas al espacio Schengen, a través del Sistema de Entrada/Salida (EES por sus siglas en inglés), que elimina los sellos en los pasaportes y los reemplaza por tótems digitales con datos biométricos, como imágenes faciales y huellas dactilares.

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Este sistema automatizado funcionará para quienes ingresen al territorio de la Unión Europea con pasaportes que no pertenezcan a esta zona y se encuentren viajando por períodos breves, de hasta 90 días. El sistema se pondrá en marcha cada vez que crucen las fronteras de los países que usan el EES.

El EES fue adoptado para viajeros que pasen una estancia corta en 29 países del viejo continente: 25 estados miembros de la UE, más cuatro naciones del espacio Schengen, tales como Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. En tanto que en Chipre e Irlanda, aunque son países de la Unión Europea, los pasaportes seguirán sellándose manualmente.

El sistema registra el nombre de la persona, los datos de su documento de viaje, los datos biométricos (huellas dactilares e imágenes faciales capturadas) y la fecha y el lugar de entrada y salida. También se podrá ver si al viajero se le denegó la entrada previamente.

Comenzó a funcionar en su totalidad desde el viernes 10 de abril y almacenará datos durante tres años, a menos que el viajante renueve el pasaporte en ese período.

Desde la Unión Europea, destacaron algunas de las ventajas de este nuevo sistema, que hace que los controles fronterizos sean más "modernos y eficientes", además de "facilitar y agilizar el cruce de fronteras" para el turismo.

De esta forma, Europa también busca prevenir la inmigración irregular, al poder seguir el rastro de quienes entran y salen del espacio Schengen, impidiendo además que se utilicen identidades falsas.

El despliegue progresivo de este sistema había comenzado el 12 de octubre de 2025, primero en aeropuertos y posteriormente en fronteras terrestres y marítimas.

En aeropuertos como el de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez, en el primer día de funcionamiento se registraron 1.819 entradas con este nuevo sistema que aún presenta algunas "dificultades técnicas" en algunas fronteras.

"Pese al calendario acordado, algunos Estados miembros tropiezan con dificultades técnicas. La Comisión está en estrecho contacto con estos Estados miembros y también comparte las mejores prácticas donde el sistema funciona bien", dijo a EFE un vocero del Ejecutivo de la Comisión Europea.

Sin embargo, la Comisión sostuvo que, "con el sistema funcionando bien, se tarda solo 70 segundos en registrar una entrada o salida".

La implantación del sistema en países como Portugal fue defectuosa, con colas de hasta 90 minutos en el aeropuerto de Lisboa, un problema que llevó al Gobierno portugués a suspender el uso de este sistema el pasado 30 de diciembre y por tres meses, en busca de soluciones.

En Málaga, sur de España, la Diputación denunció a finales de diciembre las "colas infernales" que provocó el EES, al igual que en la isla española de Tenerife, donde su Cámara de Comercio pidió al Ejecutivo español un plan de choque ante los retrasos que se produjeron en las mismas fechas.

FUENTE: Clarín

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