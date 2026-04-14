"Dios no está con los prepotentes ni los soberbios", el 'recadito' del Papa en plena pelea con Trump

Desde Argelia, primera etapa de su peregrinación por cuatro países africanos, el Papa León XIV afirmó que “Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”, tras la polémica que sostuvo el lunes con el presidente Donald Trump de Estados Unidos.

En la segunda jornada de su visita a Argelia, el Papa Robert Prevost habló en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del nordeste del país, donde se encuentran las ruinas de la antigua Hipona, de la que fue obispo durante 34 años San Agustín.

Agregó: “Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡Entonces hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”.

Señaló que “el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”.

Un Papa "débil"

El lunes, se difundieron declaraciones del presidente Trump, quien criticó al pontífice afirmando que era “débil” y “terrible en política exterior”. Desde el avión que lo llevaba a Argelia, el Papa le respondió que no tenía miedo de la administración Trump y que seguiría levantando su voz contra la guerra.

“Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio”, afirmó el pontífice. “Creo que es muy importante volver al sendero de la paz, sea a través de las Naciones Unidas o de otras maneras, y trabajar por la paz”, concluyó.

En un largo posteo en su red social, Trump también buscó crear fisuras en las familia Prevost, afirmando que Louis, el hermano mayor del papa León "es totalmente MAGA" (Hagamos a América Grande otra vez).

Veterano de la Marina de 74 años, Louis Prevost vive en Florida y hasta ahora tuvo un vínculo amistoso con Trump, pero es aún mayor el afecto muy fuerte hacia su hermano, el Papa. Hay un tercer hermano, John Joseph.

En medio de la polémica, y el repudio de sectores religiosos por sus críticas al Papa, Trump dijo que no se disculparía.

León XIV inició este lunes una visita de diez días a cuatro países africanos que comenzó en Argelia y proseguirá en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en la que recorrerá 18 mil kilómetros hasta el 23 de este mes. Es el viaje más largo del Papa Robert Francis Prevost, de 70 años.

FUENTE: Clarín