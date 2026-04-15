El Presidente de Colombia también habló de la inflación argentina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, opinó hoy en sus redes sociales sobre el dato de la inflación de marzo del 3,4% en la Argentina y consideró que “la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios”.

Con su habitual postura crítica hacia Milei, con quien tuvo varios cruces fuertes en público, el mandatario colombiano de izquierda recordó que “el crecimiento de la inflación en Argentina ya lleva diez meses consecutivos”.

“El crecimiento de la inflación en Argentina que ya lleva diez meses consecutivos demuestra que la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios sin la inflacion tiene otras causas como una lucha por la distribución del ingreso en dónde los dueños de empresa tratan de mantener o aumentar ganancias a través del traslado de sus costos a los.precios, acaba de pasar en Colombia con Enel y Claro; o porque suben sustancialmente costos de insumos como el petroleo y los fertilizantes”, escribió Petro en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/petrogustavo/status/2044380472386441225&partner=&hide_thread=false El crecimiento de la inflación en Argentina que ya lleva diez meses consecutivos demuestra que la reducción de la demanda no reduce el nivel de precios sin la inflacion tiene otras causas como una lucha por la distribución del ingreso en dónde los dueños d empresa tratan de… https://t.co/HhdTuIMKLk — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 15, 2026

De esta forma, el mandatario de Colombia analizó la cuestión inflacionaria desde una perspectiva diferente a la de la gestión libertaria, haciendo foco en que no es simplemente un fenómeno monetario, sino que responde a factores estructurales y de puja distributiva.