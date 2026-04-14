Cuba celebró los 65 años de la Victoria de Girón

Historiadores, investigadores y veteranos combatientes cubanos rememoraron hoy martes la Victoria de Playa Girón, una batalla que en menos de 72 horas selló la derrota de una brigada mercenaria, organizada y financiada por Estados Unidos para invadir a Cuba, y que hoy se estudia como símbolo de resistencia antiimperialista en la isla.

El Centro Fidel Castro Ruz, ubicado en La Habana, la capital cubana, organizó, durante hoy y mañana, el taller “Girón: 65 años de la victoria contra el imperialismo”, como parte de las celebraciones de aquellos sucesos de abril de 1961.

Para los cubanos, esos casi tres días de duros enfrentamientos armados, en la también conocida como Bahía de Cochinos, tienen un valor simbólico especial al reafirmar el compromiso de resistencia ante las agresiones de Estados Unidos, un mensaje que los organizadores del taller consideraron vigente en el actual contexto de tensiones internacionales.

El director del Centro, el historiador René González, destacó la importancia de la fecha al vincularla con el centenario del nacimiento del exmandatario Fidel Castro (1926-2016), que la isla festeja durante este 2026.

“Este año, el próximo 13 de agosto, conmemoraremos el centenario del natalicio de nuestro Comandante en Jefe, artífice fundamental de aquella victoria”, declaró González en referencia al líder que dirigió la victoria militar sobre los invasores.

González sostuvo que la Victoria de Playa Girón reafirma la validez de la doctrina defensiva de la “Guerra de todo el pueblo” y la importancia de la preparación permanente para la guerra desde tiempos de paz.

El especialista añadió que la agresión imperialista a Venezuela, el pasado 3 de enero, ratifica la experiencia cubana de mantener la alerta máxima ante las amenazas verbales y movilizativas de los políticos estadounidenses y de sus fuerzas armadas. Por su parte, el subdirector de la institución y compilador del libro “Playa Girón.

A 65 años de aquel abril socialista”, Elier Ramírez, presentó la obra durante el taller y explicó que el volumen vuelve a sistematizar una serie de intervenciones de Castro. Ramírez señaló que la tarea de seleccionar esos textos fue difícil porque el fallecido presidente intervino en muchos aniversarios y conmemoraciones, pero decidieron incluir los comunicados que firmó durante los días de la batalla para mostrar que Girón no fue solo una contienda militar, sino también política, comunicacional y cultural.

El subdirector sostuvo que Girón siempre tiene lectura contemporánea, no como un análisis del pasado, sino como una manera de colocar ese pasado en el contexto actual, en especial ante las amenazas continuas de Estados Unidos hacia Cuba y la compleja situación que vive la región y el mundo. El programa del taller incluyó una conferencia inaugural del propio René González sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos y la invasión mercenaria, y se presentaron análisis sobre la estrategia militar de Fidel Castro.

La invasión por Playa Girón comenzó en la madrugada del 17 de abril de 1961, cuando en esa zona desembarcó la Brigada 2506, con unos 1.500 hombres fuertemente armados, tanques, artillería y apoyo de 30 aviones. Las tropas cubanas, dirigidas de manera personal por Castro e integradas de inicio por milicianos voluntarios con escasa experiencia, enfrentaron la agresión y, a las 17:30 horas del 19 de abril, la invasión estaba derrotada.