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México trabaja con Cuba para reactivar envío de petróleo

La información la brindó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su habitual conferencia de prensa matutina.

Por Agencia NA
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su gobierno trabaja con autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la isla luego de que el domingo el mandatario estadounidense, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera combustible ruso.

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“El trabajo que tenemos con Cuba de los acuerdos comerciales (…) tiene que ver también con el envío de petróleo”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, reportó el sitio DW.

El domingo, el presidente estadounidense afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encontraba en las inmediaciones de la isla: “¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema”, aseguró.

Cuestionada sobre la aparente flexibilización de Estados Unidos, al permitir la llegada del petrolero ruso a Matanzas, la gobernante mexicana recordó que desde hace tiempo se disminuyeron los aranceles que el gobierno de Trump había anunciado para quienes enviaran petróleo a la isla.

“En algún momento hubo tarifas relacionadas, bueno, aranceles si se enviaban, después disminuyeron los aranceles y buscamos siempre la ayuda humanitaria. En ese contexto es que tomaremos la decisión y siempre se informará si se envía petróleo o no a Cuba”, insistió Sheinbaum.

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