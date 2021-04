Se hartó de esperar al amor de su vida y se casó con ella misma

Hizo una ceremonia junto a sus amigos más cercanos y compartió las imágenes en sus redes sociales.

A veces la vida da sorpresas inesperadas que obligan a barajar y dar de nuevo, como fue el caso de Megan Taylor Morrison, una mujer de la localidad estadounidense de Atlanta que, tras la ruptura con su novio con quien iba a casarse, decidió continuar con sus planes de boda y casarse con ella misma.

Megan pasó por la ruptura de la relación con su pareja tan solo cuatro meses antes de la fecha que habían fijado para el casamiento, por lo cual, pese al doloroso momento, optó por cumplir de todas formas su sueño y hacer una boda con la presencia de sus seres más queridos.

La mujer, de 35 años, no escatimó en gastos para llevar adelante su ceremonia, que contó con un gran pastel de bodas, un hermoso vestido y por supuesto, la presencia de un anillo matrimonial.

Para el momento de contraer matrimonio con ella misma, Megan utilizó un espejo que era sostenido por un amigo suyo, que usó para poder ver su reflejo y darse un beso "a ella misma" luego de leer los votos de matrimonio.

A la fiesta asistieron un total de 10 personas, en una ceremonia que se realizó al aire libre y con todos los protocolos por la pandemia del coronavirus, en donde además bebieron champagne y escuchaban la canción de bodas "Here comes the bride".

"Quería casarme como un acto de amor propio. Parte de mi matrimonio consistió en ir más allá de complacer a la gente o tratar de parecer seguro. Se trataba de decir sí a mis propios deseos", expresó la mujer estadounidense, quien compartió su experiencia en sus redes sociales.

No se trata de la primera persona en realizar una "autoboda", debido a que la primera experiencia de este tipo se produjo en el año 2014 también en Estados Unidos, donde una mujer llamada Grace Holder, quien en esa oportunidad manifestó que su decisión se debió a que llevaba seis años en pareja y solo tenía un compromiso hacia su persona para "poder viajar y conocer el mundo".

Fuente: Con información de Crónica