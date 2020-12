Le dijo a la mujer que la Play Station era un purificador de aire: mirá qué tuvo que hacer cuando ella lo descubrió

Este hombre conserva aún dentro suyo el niño que fue hace mucho tiempo. Pero a la que no emociona esta historia es a su esposa.

Y quien aprovechó la situación fue Jin Wu, quien publicó en su Facebook no poder creer al bajo precio al que había adquirido la consola Play Station 5, que encontró navegando en la red por sitios de compraventa de cosas usadas.

WU se comunicó con el vendedor (al que no identificó) y le preguntó si había reservado dos consolas en la preventa y vendía una: "No", le respondió el otro secamente. Y luego se quebró: "Le dije a mi mujer que era un purificador de aire. Cuando se dio cuenta me obligó a venderla".

Wu afirmó haberse dado cuenta de que el sujeto era realmente un fanático de los videojuegos, y expresó que no pudo decir nada, "ante tanto dolor".