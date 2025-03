Wado de Pedro habló sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata: "Sería muy lindo"

Wado de Pedro, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner

En medio de las especulaciones sobre el armado electoral de la oposición, en particular del Partido Justicialista (PJ) que lidera Cristina Kirchner, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro destacó la figura de la ex presidenta y manifestó que, aunque no tiene ninguna información al respecto, sería “muy lindo” que ella sea candidata.