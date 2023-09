Viral en TikTok: argentino emigró a Australia y reveló cuánto gana por cortar el pasto

En ese punto, Joaquín detalló su rutina: “Salimos de la oficina con una camioneta que tiene todas las máquinas. Todos los días tenemos asignado un recorrido de 10 o 15 edificios. Hasta ahora siempre trabajé en equipos de 2 personas. Mi tarea es pasar la cortadora de césped y mi compañero usa la bordeadora. Yo, para entretenerme, escucho música o podcast. Las jornadas son fijas, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Para este tipo de trabajo no es necesario manejar inglés ”.

Marín reconoció: “Tengo que decir que éste me parece un muy buen trabajo, ya que no requiere mucho nivel de inglés, los horarios y la cantidad de horas son fijas, al igual que el sueldo”.

En ese punto, el argentino llegó al punto más fuerte de su relato: “ Gano 1050 dólares por semana ”. Es decir, 4200 dólares mensuales .

El joven remarcó: “Tengan en cuenta que en Australia hay muchos trabajos denominados 'casual'. Que siempre están determinados por la necesidad de la empresa que te contrata, y hay veces que si necesitan menos personal te recortan las horas".

Marín les dio un gran consejo a todas las personas interesadas en seguir sus pasos: “Pueden utilizar la palabra 'strata' en los buscadores de trabajo, ya que ese es el término utilizado para todas las empresas que hacen el mismo trabajo”.

Obviamente, el video se viralizó rápidamente en TikTok y los cibernautas le hicieron muchas preguntas y comentarios al joven influencer: “¡Gana más en 1 semana que el sueldo mínimo de 1 mes en Chile!”; “¿Qué requisitos piden para vivir y trabajar en Australia?”; “Suena perfecto”; “Me interesa: ¿me ayudás con los datos?”; “Casi 1.000.000 de pesos argentinos” .

Trabajando como jardinero en Australia Además de la info que está en el video, tengo que decir que este me parece un muy buen trabajo ya que no requiere mucho nivel de inglés, los horarios y la cantidad de horas son fijas, al igual que el sueldo. Esto te permite tener una buena rutina semanal, sabiendo de antemano cómo van a ser tus horarios. Tengan en cuenta que en Australia hay muchos trabajos denominados “casual”, que siempre están determinados por la necesidad de la empresa que te contrata, y hay veces que si necesitan menos personal te recortan las horas. Si no tienen suerte aplicando con esta empresa, pueden utilizar la palabra “STRATA” en los buscadores de trabajo, ya que ese es el término utilizado para todas las empresas que hacen el mismo trabajo. Si tenés dudas o sugerencias, déjalo en comentarios #vivirenaustralia #workingholiday #argentinosenaustralia #emigrar #trabajarenelextranjero #argentinosporelmundo #backpackers #workingholidayaustralia #emigrardeargentina #emigrardelatinoamerica