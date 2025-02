Un importante periodista dejó Telefe: "Es muy difícil decir adiós"

image.png

“Para mí es muy difícil decirte ‘chau, adiós’ laboralmente, porque seguimos siendo amigos y lo vamos a seguir siendo siempre. Verte todos los días acá, estar todos los días acá con vos, para mí es difícil. Es la vida, uno tiene que irse, crecer. Me ha pasado a mí también en otros ciclos. Hoy es para agradecerte y decirte que esta va a seguir siendo tu casa”, cerró el conductor con lágrimas en sus ojos y le dio la palabra al protagonista de este emotivo momento, quien ya estaba embargado por la emoción.

“Antes que nada, quería agradecerle a todos, los quiero mucho. Súper agradecido a este canal que me hizo crecer un montón. Hoy me recibieron las chicas en maquillaje emocionadas, llorando”, comenzó diciendo Szeta. Nueve años atrás recibió la oportunidad de formar parte de esta apuesta del canal, no lo dudó y en su mensaje de despedida les agradeció: “Agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero“.

“Son años maravillosos los que pasé, hasta hoy a último momento quería venir a laburar, porque amo venir. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto. Me pareció que era momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar”, sumó. Además, recordó cuando se casó con su actual pareja: “Es difícil despedirse porque en Telefe me casé. Yo que no creía en el casamiento, me terminé casando con mi esposa Clarisa. Es un lugar maravilloso, lleno de gente con amor, con profesionalismo. Los productores que son maravillosos, gente copada. Laburantes, profesionales, talentosos, cariñosos”.

Luego del noticiero fue el turno de despedirse en Cortá por Lozano donde tampoco pudo contener la emoción, sino que sus compañeras también terminaron rompiendo en llanto y se despidieron una por una. “Yo venía muy formado del palo del periodismo estricto y llegar acá me permitió mostrar otra cosa, la vida es un todo”, dijo mientras veía las cosas que hizo a lo largo de los nueve años que estuvo al aire con Vero Lozano.

“Nada es dramático, para mí es crecimiento, es otra oportunidad, otro proyecto. Paso acá muchas horas y para mi Telefe fue mi lugar de crecimiento en los últimos nueve años, aprendí a querer a cada uno de ustedes”, dijo acerca de la decisión que tomó. Con la intención de despedirlo de la mejor manera posible hicieron un compilado de algunos momentos en el programa, su primera aparición en la pantalla, cuando ganó su último premio Martín Fierro y cuando se animó a bailar con sus compañeros.

Mientras Mauro hablaba Sol Pérez, Costa y Paola Juárez lloraban en silencio luego de trabajar codo a codo por tantos años. “Lloro porque es emocionante, porque es un desafío y la vida me pone en un lugar donde quiero probar algo nuevo, no es nada trágico simplemente probar”, dijo con los ojos brillando por las lágrimas contenidas.

“Es medio difícil. Yo te quiero mucho, somos familia, sé que parece una frase hecha, pero hace nueve años que estamos acá juntos y atravesamos tus alegrías, tus tristezas, me encanta que te ganaste el Martín Fierro estando acá. Te vamos a extrañar y me encanta que te arriesgues, que hagas lo que te hace feliz, ojalá podamos cruzaros devuelta”, fueron las palabras de despedida de Paola. Luego fue el turno de Sol, a quien le costó hacer que las palabras salgan: “Te quiero mucho, te lo dije cuando ganaste el Martín Fierro, para mí sos el mejor en lo que haces, es relindo trabajar con vos”.

“Estoy desde la mañana llorando. Lo lindo que tiene Mauro es su calidad de persona, es un compañero como pocas veces uno se cruza en esta profesión. Veía a tus viejos y me acuerdo el día que te fui a ver al teatro. Acá transitamos todos tus estados, tus alegrías, tus tristezas y te voy a extrañar cada minuto”, cerró Costa. La despedida continuó y, pasado el tiempo del programa, se saludaron a pura felicidad.