Tablet gratis para jubilados: cómo hacer para recibirla

El programa incluye a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que cobren menos de 2 salarios mínimos, vitales y móviles. También podrán recibir su tablet gratis los hijos de estas personas que tengan entre 16 y 18 años.

Pero, los jubilados no serán los únicos beneficiarios del programa Conectado con Vos, ya que también incluye a personas que cobran la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, titulares de Becas Progresar y personas que tengan el Conectar Igualdad.

Cuáles son los requisitos para recibir una tablet gratis

Desde ANSES informaron que para los jubilados no habrá necesidad de inscribirse en el programa y lo único que tienen que tener es una jubilación que no supere los dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, que no supere los $123.906.

Además, aclararon que serán las autoridades provinciales y municipales quienes deberán relevar a los jubilados en su territorio.