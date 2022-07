Soledad, la "piquetera viral": recortaron su declaración, la agredieron, y tuvo que salir a aclarar

El jueves pasado, en medio de una importante marcha piquetera , Soledad , de 28 años, dio una entrevista al canal TN, y la "joven piquetera" se volvió viral a raíz de la frase: “Quieren que trabajemos de 8 a 5 y eso no es justo. Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”.

Crisis El gobierno no acordó con piqueteros, y vuelven los cortes

Fue así que recibió diferentes medios en su casa de Merlo y señaló: “Dije que no era justo trabajar tantas horas porque 20 mil pesos los gasto en insumos básicos y los otros 5 mil no alcanzan para nada”.

“Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo": la queja de una beneficiaria de un plan social

“El que no quiere que las organizaciones sociales estén en la calle, cortando rutas y la 9 de Julio, que nos den un trabajo genuino para cubrir la canasta básica”, planteó Soledad, luego de hacer una recorrida por la casa en la que vive junto a su pareja y dos hijos. En este sentido, reveló: “Con la plata que nos paga el Estado estoy haciendo la pieza de los nenes”.

“Yo sé que soy una piba que labura. Siempre lucho por estar mejor y por tener un mango. Todo lo que tengo me cuesta”, aseguró la mujer. Y además, admitió: “No está lindo depender del Gobierno”.

Sobre este episodio, Soledad dijo “hubo gente que estaba enojada”, aunque aclaró: “Nunca tuve un problema con la organización ni con mi referente”.

En otro tramo de su alegato, Soledad contó que nunca tuvo un trabajo en blanco. De hecho, se lamentó porque en una oportunidad fue rechazada en una búsqueda laboral debido a que tiene dos hijos y no cuenta con el secundario completo. “Yo tengo que trabajar porque tampoco pretendo que me lo regalen -el subsidio-. Hace 4 o 5 años cobro el plan. Mal o bien, con eso yo pago las cuentas”, valoró.

Tras el "escrache mediático", habló Soledad: "Si hubiera laburo, nadie iría a las marchas"

Al ser consultada por los casos de algunas organizaciones sociales que quitan a sus afiliados de los listados si ellos no asisten a las manifestaciones contra el Gobierno, Soledad negó haber vivido este tipo de situaciones en su agrupación. “Nosotros sabemos que tenemos que ir para apoyar a la agrupación. Vamos todos a decirle al Gobierno que no estamos de acuerdo con algo, por ejemplo con el FMI. No estamos de acuerdo con que nosotros paguemos la deuda que el Gobierno generó”, sostuvo.

Acompañada por sus dos niños, la vecina de Merlo contó que ella hace de todo para que no falte el plato de comida en su casa. “Mis hijos saben que si no estudian, van a terminar cuidando gente grande o yendo a una marcha”, señaló.

Mientras anhela conseguir un trabajo en blanco y terminar los cuatro años del colegio secundario que le quedaron pendientes, Soledad trabaja en el comedero de su barrio ayudando a los que más lo necesitan. Pero sin la correspondiente ayuda del Estado, las tareas se tornan imposibles, por lo que aprovechó la oportunidad para hacer un pedido. “Pedimos a Desarrollo Social que nos baje más mercadería y de mejor calidad para poder hacer las ollas populares en todos lados”, concluyó.