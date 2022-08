Robo del siglo: revelan la desconocida interna entre los ladrones

Es que todos creíamos que la banda de ladrones seguía en contacto y mantenía una buena relación, pero Vitette sacó a la luz una feroz interna de robos, traiciones y trató a Araujo de "garca".

"¿No tienen un grupo de WhatsApp?", bromeó Ángel de Brito y le dio pie a Vitette para que se despache con todo contra su compañero Fernando Araujo.

"Yo hablo con Beto De la Torre que primero estuvimos peleados porque la señora nos delató, pero eso que te da la vejez que te ablanda ahora hablo con Beto, con Zalo Echeverría que ahora es abogado y es quien manejaba la camioneta", comenzó relatando Vitette.

También hizo referencia a "El Nene" y mencionó que está en Uruguay, formó parte del robo pero "nunca lo agarraron". "Hablo con el Doc que fue quien me invitó a mí, hablo con todos menos con Fernando Araujo", lanzó Vitette.

El joyero relató qué fue lo que rompió la relación para siempre con Araujo y todo tuvo que ver con dinero. "Él se quedó con las joyas de Beto de la Torre y García Bloster, yo no hablo con rastreros y malas personas", dijo indignado el ahora ciudadano uruguayo.

Pero esto no fue todo, sino que Vitette reveló un manejo que existió durante el rodaje de la película en honor al robo con la que asegura que perdió plata.

"La película a mí me mandó a prometer un punto, yo no sabía lo que era. Me dijeron 'vos publicitá que tenés un punto'. Un día dije ¿y mi dinero? pero nunca apareció mi dinero. Son garcas", remarcó el exladrón y aseguró que Fernando Araujo estuvo involucrado en ese manejo de la productora de AZ Film y Marvista.

"Fernando Araujo estuvo involucrado en mis dineros de la película", sostuvo y agregó que "cómom será de mala persona que se crió con García Bloster, que son íntimos amigos y en el documental dice 'cayó García Bloster, yo sabía que me ibana venir a buscar'. Eso es de mala leche", cerró Vitette.

San Juan, más precisamente el refugio de montaña de Bauchazeta, en Iglesia, fue el lugar que albergó durante casi un mes a Fernando Araujo, el último ladrón de la banda en caer. Durante tres meses logró esconderse de la Policía y la Justicia hábilmente pero el 12 de abril de 2006 fue detenido por Gendarmería en el refugio de montaña sanjuanino.

Los pobladores del lugar todavía recuerdan el día en que Araujo llegó al departamento de Iglesia buscando un lugar tranquilo y lo logró poniendo a prueba sus instintos de supervivencia. Durante ese tiempo vivió en una carpa, en la naturaleza a más de 40 kilómetros y una hora aproximada de distancia con Bella Vista.