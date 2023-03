Qué transmite cada signo del zodíaco con su mirada

Aries puede transmitir muchísimo con una simple mirada. Desde pasión y lujuria, a seguridad y estabilidad. Cuando un ser de este signo del zodíaco te mire de alguno de estos modos, ya puedes darte por cazado. No solamente vas a acabar cayendo en sus redes, sino que te sentirás protegido y respaldado en todo momento.

Tauro

Lealtad. Si hay algo que destaca en este signo es su lealtad y su responsabilidad. De este modo, cuando un Tauro se fija en alguien, su mirada transmite la lealtad que está dispuesto a poner en todo lo relacionado con esta persona. Así mismo, una mirada intensa de un Tauro denota sensualidad, interés y, sobre todo, placer.

Géminis

La mirada de Géminis es una de las que más secretos esconde y es que es un signo tan cambiante y camaleónico que resulta complicado interpretar su mirada. Sin embargo, por norma general, la mirada de un nativo de este signo siempre transmite diversión y curiosidad. No en vano, cuando un Géminis fija su mirada en ti, sentirás unas ganas enormes de entablar conversación con él y conocerle mejor.

Cáncer

Cáncer es un signo muy emotivo y esto se refleja en su mirada. La empatía es una de las primeras sensaciones que tenemos cuando un Cáncer fija su mirada en nosotros. De hecho, son personas que sufren, exactamente, lo mismo que los demás. Si aquellos a los que quieren son felices, ellos también lo serán. Y viceversa. Así que, cuando un Cáncer ponga su mirada en ti, vas a verte reflejado en ella. Sin más: sus ojos son un reflejo de tu estado emocional.

Leo

Leo denota poder en todos sus movimientos y, como no, con su mirada. Cuando los miramos fijamente, vemos seguridad en ellos, determinación. No hay manera de sentirnos abatidos o cansados con ellos, sino todo lo contrario. Cuando busques fortaleza, inspiración y seguridad, un Leo va a ser tu mejor maestro. No lo dudes.

Virgo

Virgo es un libro abierto con su mirada. Por mucho que intente esconder lo que siente y omita las palabras, lo cierto es que su mirada lo delata. Ahora bien, cuando mires a un Virgo a los ojos, vas a sentir inteligencia y, sobre todo, astucia. Los virginianos saben muy bien cómo jugar al juego de las miradas y, pese a que suelen transmitir estos conceptos, también saben cómo entrar en tu interior. Por ello, si sientes que un Virgo está entrando en tu corazón, puedes estar seguro de que así es.

Libra

Libra suele transmitir tranquilidad, paz y objetividad. Lo cierto es que es un signo de lo más juguetón, por lo que sabe bien cómo usar la mirada para captar la atención de los que les rodean. Sin embargo, los librianos son más de pactar, de llegar a acuerdos y de dejar las cosas claras. Así que, con todo, no es de extrañar que sus ojos te transmitan igualdad e imparcialidad.

Escorpio

Frialdad. La mirada de Escorpio es frialdad absoluta. No es que no se sienta bien donde está o con la persona con la que está, sino que es su forma de ser. Por ello, la mirada de un Escorpio, en este sentido, no debe hacerte dudar sobre su lealtad hacia ti o la comodidad que pueda sentir estando a u lado. Eso sí, como se le cabree, la mirada de un escorpiano se llenará de odio y resentimiento. Cuando la veas, lo mejor que puedes hacer es huir lejos.

Sagitario

Sagitario transmite buen rollo. Los nacidos bajo este signo son felices, sin más. Y esto es, precisamente, lo que sus ojos te van a decir. No hay nada que pueda apagar este brillo tan especial que les caracteriza. Si ves que un Sagi tiene la mirada apagada, te necesita. Pero, repetimos, los momentos de bajón duran nada y menos en un Sagi, pues siempre saben encontrar el lado bueno de las cosas y reponerse.

Capricornio

La mirada de un Capri, cuando fija, transmite interés. Ten en cuenta que, si no le generas cierta atracción e interés, difícilmente vas a ver la mirada de un Capri clavada en ti. Cuando tengas su atención es que le has llegado, al corazón o a la mente. Y, de ser así, debes aprovechar, ya que es complicado recibir una atención excepcional por su parte.

Acuario

Acuario es independencia, tolerancia y confianza en sí mismo. Así, no es de extrañar ver en su mirada un “me importa nada y menos” cuando no se acaban de sentir bien en un entorno. Ahora bien, cuando Acuario está en su salsa, siempre va a transmitir pasión por lo que está haciendo. Del mismo modo, cuando ve a alguien en apuros, la mirada de Acuario siempre denotará compasión e impotencia si no puede revertir la situación.

Piscis

Piscis es un signo romántico y soñador. Por ello, su mirada siempre está puesta en el más allá. No es que no esté presente, sino que siempre está creando expectativas y mirando hacia lo que puede ser. Además, es un signo muy amoroso, por lo que no es de extrañar ver miradas tiernas en él cuando está en compañía de aquellos a los que considera de lo más especiales.