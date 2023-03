La paciencia llegó a su fin: estos signos romperán con sus parejas

Durante la cuadratura de la Luna con Marte, es posible que tengamos que observar cómo abordamos esto con nuestra futura ex pareja, ya que podemos sentirnos más enojados de lo habitual, lo que podría conducir a una ruptura hostil.

En verdad, nadie quiere una ruptura hostil, pero así es como ocurre la mayoría de las veces. Si Marte está en el cielo influyéndonos en el momento de nuestra ruptura, podemos estar bastante seguros de que este final será bonito.

El 21 de marzo de 2023 es también el segundo día de la temporada de Aries y la Luna Nueva. Eso significa que el poder contundente de Aries está empezando a acelerar sus motores, por así decirlo.

Con la ayuda de la Luna en cuadratura con Marte añadida a la mezcla, estamos viendo tres signos del zodíaco, en particular, que aprovecharán al máximo este sentimiento emocional rojo enojado; si estamos en este grupo de personas, completaremos esta 'relación' de una vez por todas. Comienza hoy.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Ya no te sientes amado por tu pareja, y por mucho que hayas tratado de averiguar por qué o cómo las cosas se fueron tan mal, lo único que puedes pensar es que es inútil y que tarde o temprano, eres va a querer salir.

Durante la Luna en cuadratura con Marte, el 21 de marzo de 2023, el sentimiento puede adquirir tonos de ira u hostilidad, y esto puede darle el ímpetu para aprovechar la oportunidad. Como dice el cliché, sientes que el hierro está oficialmente caliente y es hora de atacar.

Este tránsito te mueve la mano, y la verdad es que si realmente querías salir de esta relación, entonces necesitabas que te movieran la mano.

Es el momento adecuado, y aprovecharás el día. Lo intentaste, hiciste lo mejor que pudiste, e incluso si tu mejor esfuerzo no fue lo suficientemente bueno, ya no importa. El tiempo es fugaz y quieres recuperar tu vida.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Nada de esto te sorprende; de hecho, viste el final incluso antes de juntarte con la persona con la que de alguna manera te enredaste románticamente.

Te permites profundizar tanto y ahora, aunque no te arrepentirás en sí, sientes que te has quedado más tiempo de lo esperado. Bueno, digámoslo de otra manera: se han quedado más tiempo de lo esperado y estás a punto de cerrar la tienda en todo el trato.

Es el 21 de marzo de 2023, y el tránsito gobernante es la Luna en cuadratura con Marte, y vaya, vaya, ¿eso te golpea de la manera equivocada, o mejor dicho, de la manera correcta, ya que te da el descaro suficiente para hacer lo que debe ser? hecho:

TERMINAR. No obtienes nada de esta relación y sientes que todo es solo una farsa aburrida, entonces, ¿por qué molestarte en seguir fingiendo? Hoy es el día en que lo terminas .

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Es posible que sienta que hoy, 21 de marzo de 2023, es el día en que finalmente se despierta de la pesadilla que ha tratado de considerar como su "maravillosa historia de amor". Siempre supiste que llegarías a esto, pero no querías pensar que fracasarías en el amor.

El día de hoy te ilumina, a través de la Luna en cuadratura con Marte, ya que finalmente comprendes que el fracaso no está en tratar de aferrarte sino en tu incapacidad para soltarlo. Consideren hoy el día de su liberación, el día en que reclaman la verdadera victoria.

No has fallado, Capricornio; solo fallas si no escuchas a tu corazón mientras te ruega que rompas con esta persona. Para reclamar su recompensa por tener el descaro de salvar su propia vida. Disfruta de tu libertad, como te lo mereces.

