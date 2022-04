Previaje 3: mirá 5 claves para aprovechar la nueva edición

El Previaje fue un gran impulso para el turismo , luego de la pandemia del Covid. Según datos oficiales de la CAME, el programa fue utilizado por 2,3 millones de beneficiarios que pudieron viajar , logrando una temporada récord de verano. Falta muy poco para que salga la tercera edición, que se podrá utilizar luego de las vacaciones de invierno, según informó el Ministerio de Turismo de la Nación.

Recordemos que el Previaje tiene como objetivo principal fomentar el turismo nacional para evitar que los argentinos viajen al exterior y si lo hagan dentro del país. Si bien en sus primera y segunda edición logró este objetivo, cabe mencionar que también tuvo un fuerte impacto en la economía del país.

Cinco claves para aprovechar el Previaje

Todavía se puede usar el crédito del año pasado: Si tenes crédito disponible en la tarjeta del Previaje 2021, podes utilizarlo hasta el 31/12/2022. Esto no es un dato menor ya que podes aprovecharlo para viajar en las vacaciones de invierno.

Cómo saber el saldo disponible en la tarjeta: Si queres saber cuánto crédito tenes en la tarjeta podes verlo en la aplicación BN+ o llamar a los siguientes números de teléfono: 0810-666-4803 o 0810-444-7827. Si tenes tarjeta Mastercard podes consultar tu saldo llamando al: 4348-7000.

Todo lo que uno puede comprar con la tarjeta Previaje: El crédito Previaje se puede utilizar para comprar comida, excursiones, alquiler de vehículos y equipamiento, alojamiento, pasajes y actividades recreativas.

Mejores destinos para viajar en temporada media y baja: Algunos destinos a los que se puede aprovechar a viajar en los meses de temporada baja son las provincias del Norte del país por ejemplo san Juan, Salta, Jujuy ya que las temperaturas no son tan altas en los meses entre agosto y octubre, mientras que los destinos del Sur, como Bariloche o El Calafate, se puede aprovechar a viajar luego de las vacaciones de invierno, donde los precios son más económicos. Y porque no hacer alguna escapada a La Costa argentina en las temporadas donde no exploten las playas por el turismo.

Reservar con anticipación: Si tenes pensado viajar te recomendamos ir averiguando sobre los destinos a dónde queres ir para cuando salga el Previaje 3, luego de las vacaciones de invierno. De esta forma vas a poder sacar el viaje cuánto antes con este beneficio, ya que los pasajes, hoteles y excursiones se agotan rápidamente y luego no hay disponibilidad.

Las fechas del Previaje 3

La tercera edición del Previaje se lanzará en mayo aunque funcionará recién a partir de agosto, luego de las vacaciones de invierno, que serán en julio, hasta mediados de diciembre, abarcando así, las temporadas baja y media.