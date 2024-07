Por despidos en el Estado hubo fuertes enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el INTI

image.png Gentileza ate.org.ar

Los incidentes se produjeron cuando comenzó a avanzar un grupo de efectivos con escudos, hubo empujones, gas pimienta e insultos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se encontraba en el lugar, fue uno de los afectados por los incidentes, mientras se encontraba dialogando con la policía, y denunció "detenciones ilegales".

Desde el sindicato indicaron que las protestas y movilizaciones continuarán en otras dependencias estatales. Es por eso que se prevé que durante el día se desarrollen otras manifestaciones en la Legislatura porteña, el ex Ministerio de Desarrollo Social y el edificio donde se encontraba el Ministerio de las Mujeres. Además, llamaron a un paro por 48 horas.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, se expresó a través de sus redes sociales. “Manifestarse sí, cortar la calle no. Agredir policías no, armas blancas no. La Policía de la Ciudad hoy liberó un corte en la colectora de Gral. Paz frente al INTI. Detuvimos a una persona por agredir al personal policial y otra por esgrimir un arma blanca. Es con orden”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado semanas atrás que julio arrancaba con despidos en el Estado, en un proceso de ajuste de las dependencias del Estado Nacional que se repetirá cada tres meses. Según manifiestan desde ATE, en el Ministerio de las Mujeres se redujo el 85% del personal y el restante pasó bajo la órbita del Ministerio de Justicia, donde en una primera etapa se desvinculó a 240 empleados y en esta segunda etapa 685 trabajadores.

Por su parte en el INTI fueron 282 contratos los que no se renovaron, mientras que el resto de los despidos se han dado en otras dependencias.