Patricia Bullrich: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente"

A tres horas del comienzo del paro nacional de la CGT, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich posteó un fuerte mensaje en las redes sociales y advirtió: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente".

"Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente ", publicó la ministra en la red social X, cerca de las 9, en medio de la llegada de las primeras columnas de manifestantes al Congreso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1750127754631147540&partner=&hide_thread=false NO HAY PARO QUE NOS DETENGA

Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

El mensaje, que fue acompañado por el hashtag #YoNoParo, fue reposteado por el propio presidente.

Poco después, Bullrich habló ante la prensa y se mostró con una tablet en su mano, con la cual seguía todos los movimientos en el Congreso a través de las cámaras.

"Los que ya han comenzado a movilizarse van por la vereda. Estamos trabajando para que la gente pueda trabajar y para garantizar que la que quiere ir a la marcha lo haga en términos del protocolo. Hemos logrado que la CGT ponga el palco donde nosotros le habíamos indicado", detalló en relación a la activación del protocolo antipiquetes por parte del ministerio de Seguridad.

Por otra parte, la ministra cargó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien participará del paro. "Con lo que está pasando en la Provincia y los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha me parece que no corresponde", arremetió, en referencia a los reiterados casos de inseguridad en la Provincia como el caso del asesinato de Uma, la nena de 9 años, hija de un custodio suyo.

"Como gobernador, tiene que hacer cumplir la ley, no violarla. Porque sino el ejemplo cunde y así en la Provincia tenemos los problemas que tenemos. Lo sufrimos todos los días. Tratamos de trabajar con ellos, pero necesitamos una actitud distinta, una actitud donde se tome al delincuente como lo que es. Nos gustaría que el gobernador esté trabajando y no yendo a una movilización", añadió.

Sobre el transporte, que dejará de funcionar a las 19 por pedido de la CGT, Bullrich lanzó: "La movilización es un punto mínimo en relación a la cantidad de gente que ha decidido trabajar. Los colectivos circulan con gente que va al trabajo. A nivel estatal y de nuestro ministerio, le hemos dado salida a la gente a las 5 de la tarde para que puedan tomar el colectivo. Esto que han hecho de acomodar el transporte al paro es una vergüenza, para que la gente vaya y después la dejan a pata y que no pueda volver"

Y agregó: "El país quiere un cambio que es terminar con las mafias sindicales, políticas y empresariales Estamos en ese cambio. Todos los que ganan con un país decadente hoy están intentando que esté gobierno no avance".

Siguiendo los dichos de Pablo Moyano, que anticipó que serán 40.000 los camioneros que estarán en la calle, Bullrich ironizó: "A nosotros no nos acorrala nadie y menos una marcha de 40 mil personas cuando 8 millones de cuentapropistas que hoy quieren trabajar porque viven del día a día. ¿6 millones de trabajadores, cuántos van a ir a la marcha? El 0,5%, el 01%. No existe. Es la típica. Repiten la historia para intentar que los gobierno se debiliten. A nosotros no nos van a debilitar".

Por último, habló de las denuncias de "apriete" que recibieron por parte de trabajadores. En ese sentido, precisó que recaen sobre más de 40 gremios. "A algunos no los dejan entrar a la fábrica para trabajar, a otros los obligan a subirse a los micros, a otros les dicen que los van a echar con la patronal. Ya estamos mostrando todas las denuncias, los gremios que han apretado. ¿Eso es un paro? Un paro es cuando la gente en la libertad total y absoluta decide parar, no cuando hay aprietes. Realmente dan vergüenza. Parece el país de la mafia", concluyó.

FUENTE: Clarín