Para Bullrich, con los paros y manifestaciones se busca es "voltear" al Gobierno

Este sábado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ofreció declaraciones a través de las cuales acusó a un sector de la población que "no quiere que haya ningún cambio en Argentina" de impulsar manifestaciones y paros para "voltear" al gobierno del presidente Javier Milei, y consideró que la actual administración nacional tiene por delante "el gran desafío de vencer al país del imposible".

"Si gana un gobierno las elecciones y lo único que tienen son paros, manifestaciones y no puede gobernar porque lo cercan por todos lados, es evidente que el objetivo es voltearlo. No lo van a lograr, pero es su objetivo. Hay que tener bien en claro que los que hoy están tomando la calle son los que no quieren que haya ningún cambio en la Argentina. Son el status quo y los que mantienen los privilegios", afirmó Bullrich en declaraciones a CNN Radio.