El radicalismo misionero está de luto tras el inesperado fallecimiento de Hernán Damiani , un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) , quien murió este miércoles por la noche a los 66 años.

Aberrante Escándalo en Bariloche: repudio por el video de un estudiante disfrazado de víctima de abuso

El deceso ocurrió luego de que Damiani sufriera una descompensación mientras participaba en vivo en el programa de streaming "Dólar Blue", emitido por La Casa del Streaming.

Damiani, quien se desempeñaba como candidato suplente en las próximas elecciones legislativas del 26 de este mes, fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas, donde, lamentablemente, ingresó ya sin signos vitales.

image Murió un candidato a diputado nacional durante un debate en un programa de streaming

El hecho generó una inmediata reacción de respeto por parte de los comunicadores. Lucas Doroñuk, uno de los conductores del programa, utilizó sus redes sociales para emitir un pedido crucial a la audiencia y a los usuarios de internet: "a quienes vieron el vivo, no repliquen esas imágenes por respeto a la familia y por respeto a cada uno de los que se encontraban allí".

Quién fue Hernán Damiani

La figura de Damiani es clave en la historia política de Misiones. A lo largo de su carrera, representó al radicalismo desde diversas bancas, ocupando cargos tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura de Misiones y el Concejo Deliberante de Posadas. Además, presidió la UCR provincial en varias oportunidades, consolidando una trayectoria marcada por sus "fuertes convicciones" y su militancia partidaria.

La noticia generó reacciones en todo el arco político. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su dolor y respeto a través de su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".

La repentina partida de Damiani deja un profundo vacío en el centenario partido y en la política misionera.