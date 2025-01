Molestos por un dictamen, la gestión de Javier Milei busca reemplazar al Procurador del Tesoro

Está bajo evaluación el nombre del ex juez Ricardo Manuel Rojas, autor del libro “La Inflación como delito” que propone llevar a la cárcel a los políticos que emitan dinero y generen inflación y que Milei recomendó fervientemente el año pasado. “Este es el libro que todo los políticos chorros no querrían que leas, ya que te deja en claro la estafa de la que se trata el Banco Central y el robo vía la política monetaria. La defensa del BC es sinónimo de ser un delincuente”, dijo el primer mandatario en su cuenta de X.

“Es alguien a quien Javier hace tiempo quería sumar, a quien respeta mucho”, contaron en el círculo de Milei esta tarde, pero aclararon que no se le extendió una propuesta formal al ex magistrado, y que aún resta que se decida qué ocurrirá con Barra.

Como adelantó Infobae, en el Gobierno detectaron que el ex juez de la Corte Suprema durante el menemismo emitió un dictamen que no defendió los intereses del Estado en el ajuste de la administración pública. Y si bien todavía no hubo una comunicación formal, en profundidad con Barra, el asesor, Santiago Caputo lo recibirá el próximo lunes en la Casa Rosada para discutir su futuro. “Milei todavía no sabe que vivía afuera del país”, deslizaron en Balcarce 50 mientras el jefe de Estado se encuentra de gira internacional.

Rojas es hoy profesor de la Universidad Francisco Marroquín de la capital de Guatemala. En una reciente entrevista con este medio, había contado que conocía Milei hace diez años y lo había calificado como alguien que tiene “valentía”, a partir de la recomendación de su libro, dos meses después de asumir.

Hace cuatro días, sugirió que el Presidente “podría disponer mediante un decreto que se implementen las acciones necesarias para que se denuncie y se investigue la responsabilidad de las cabezas de la administración anterior, por la creación de un plan sistemático de corrupción". Lo dijo en una columna en la publicación digital Panam Post.

Fuente: Infobae