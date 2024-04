"¿Mina fea o trava lindo?": el repudiable sorteo de un árbitro en una liga amateur

En la actualidad, las redes sociales se transformaron en un ámbito de debate sobre asuntos que antes no salían a la luz con tanta facilidad. Un video con un chiste desubicado puede hacerse viral y generar una polémica en cuestión de segundos. Tal fue el caso de algo que se vivió en una liga amateur que sería cordobesa y circuló en el mundo web durante las últimas horas. Se trata de un árbitro que quiso hacerse el gracioso y no hizo otra cosa que exponer el machismo que rodea al mundo del fútbol.

En este primer video, uno de los muchachos que participa del sorteo responde "no me gusta ninguno de los dos", entre cargadas. "Creo que las monedas de la FIFA no son así pero como no soy árbitro mejor no opino", dice el comentario de una la publicación que reposteó el video en Twitter.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1777776977241362589&partner=&hide_thread=false [AHORA] "¿Mina fea o traba lindo?": el exabrupto de un árbitro durante un partido amateur. pic.twitter.com/sWnIMxfgLX — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 9, 2024

El segundo video empezó a circular por esa misma red social unas horas despúes, y se lo veía al mismo árbitro pero en un partido diferente, esta vez de noche, haciéndoles la misma pregunta a los capitanes. "Bueno muchachos. Ustedes ya me conocen a mí", comenzó diciendo. Y luego preguntó: "Se lo voy a dedicar a un amigo mío, ustedes eligan, ¿mina fea o trava lindo?".

Más allá del repudio lógico que generó el "chiste" discriminatorio y de otra época que hizo viral el árbitro, otros comentarios fueron en la misma sintonía retrógrada: "Cerraron el INADI. Todo pelota", escribió uno.

Según se cree, el partido forma de una liga amateur que se juega en la zona de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, y todavía no se conoce el nombre del árbitro en cuestión ni si tuvo alguna sanción por el desagradable episodio.