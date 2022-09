Mapuches prendieron fuego un puesto móvil de Gendarmería Nacional

De acuerdo a lo que dijo Luis Dates, el dueño de la cabaña que se vio afectada por las llamas cuando él no estaba en el lugar, "esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo". Además, agregó que el nuevo ataque fue perpetrado por un "grupo más numeroso que otras veces".

Los agresores prendieron fuego el puesto de Gendarmería que estaba allí, al resguardo de la propiedad en construcción y los vecinos. La casilla había sido colocada en el predio hace dos semanas, a metros de la ruta nacional 40. Desde aquel entonces había una guardia permanente de agentes federales.

En el momento del incendio habían 5 uniformados en el puesto móvil. Los atacaron con piedras, palos y aparentemente disparos, según informaron las personas que habitan en la zona.

"Mis vecinos escucharon disparos, hubo un enfrentamiento, no quedan dudas sobre quiénes son los autores de este y otros 20 incendios que hubo en la zona", sentenció Dates. Por el momento no hay personas detenidas.

Fuente: NA.