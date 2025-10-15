Maneja desde los 14 y con 100 años pasó todos los exámenes y renovó el carnet de conducir

Un ciudadano de Mendoza se volvió noticia nacional tras haber logrado renovar el carnet de conducir con éxito. Lo llamativo es su edad, ya que logró renovar el documento con 100 años recién cumplidos. La noticia no demoró en trascender las fronteras mendocinas, generando gran cantidad de comentarios, algunos a favor y otros cuestionando que una persona de avanzada edad siga detrás del volante.

Según comentó Moisés Roitman, aprendió a manejar a los 14 años, y tras cumplir el centenario, acudió a la renovación del documento, sometiéndose a los exámenes correspondientes establecidas por la Municipalidad de Mendoza y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Primero se le efectuó la correspondiente prueba de idoneidad conductiva. Este examen, realizado en el circuito habitual destinado tanto a conductores principiantes como experimentados, apunta a corroborar las capacidades al volante y la reacción frente a diferentes situaciones del tránsito. La prueba fue satisfactoria sin registrar dificultad.

Además del examen práctico, el procedimiento incluyó evaluaciones médicas de tipo físico y psicocognitivo, resultando apto en ambas pruebas, incluso por encima de la media, según indicaron los profesionales que lo atendiendo.

En el caso de Roitman, se consideró pertinente una verificación integral, tanto médica como conductiva, para asegurar que cumplía con los estándares de seguridad.

Luego de obtener la aprobación en cada instancia, la Municipalidad le otorgó a Roitman la renovación de su licencia con un período de vigencia de tres años más. Sin observaciones en ninguna parte del proceso, el centenario conductor recibió su nuevo carnét y continúa habilitado a circular.

