Susto en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque aterrizó de emergencia en Ezeiza

Un avión que había despegado este miércoles por la mañana del Aeroparque porteño Jorge Newbery se declaró en emergencia a los pocos minutos y debió ser desviado hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

Caso inédito en el país ¡Qué ladren ahora o callen para siempre!: autorizaron a dos novios a casarse con sus cinco perros como testigos

Sorpresivo Maneja desde los 14 y con 100 años pasó todos los exámenes y renovó el carnet de conducir

Una fuente del sector aerocomercial consultada por Clarín reveló que la aeronave afectada es de Aerolíneas Argentinas, y que sufrió una falla mecánica en el aire por lo que finalmente tuvo que dirigirse hacia la terminal aérea internacional ubicada en el sur del Gran Buenos Aires.

Al menos nueve vuelos fueron desviados de su destino original por este incidente. En este sentido, desde la empresa estatal emitieron un comunicado en el que explicaron la dramática situación ocurrida en el aire.

"En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue", señaló la compañía en el texto enviado a los medios de comunicación.

Y agrega: "La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes".

Con respecto al estado mecánico del avión, la firma aerocomercial detalló que "de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido".

"La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla", enfatizaron.

A su vez, añadieron: "Los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800".

La pista de Ezeiza, que había sido cerrada para que se pudiera llevar a cabo el operativo de emergencia para el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas, finalmente fue rehabilitada a las 11:40 y con ello los despegues y aterrizajes volvieron a la normalidad.

FUENTE: Clarín