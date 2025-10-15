miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Falla mecánica

Susto en el aire: un avión de Aerolíneas Argentinas que despegó de Aeroparque aterrizó de emergencia en Ezeiza

La aeronave tuvo un desperfecto mecánico apenas minutos después de haber partido desde la terminal aérea porteña. Al menos nueve vuelos fueron desviados de su destino original por este incidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un avión que había despegado este miércoles por la mañana del Aeroparque porteño Jorge Newbery se declaró en emergencia a los pocos minutos y debió ser desviado hacia el Aeropuerto de Ezeiza.

Lee además
maneja desde los 14 y con 100 anos paso todos los examenes y renovo el carnet de conducir
Sorpresivo

Maneja desde los 14 y con 100 años pasó todos los exámenes y renovó el carnet de conducir
Los novios Darío y Nicolás lograron que aceptaran a sus cinco perros rescatados de la calle como testigo de su casamiento en el Registro Civil.
Caso inédito en el país

¡Qué ladren ahora o callen para siempre!: autorizaron a dos novios a casarse con sus cinco perros como testigos

Una fuente del sector aerocomercial consultada por Clarín reveló que la aeronave afectada es de Aerolíneas Argentinas, y que sufrió una falla mecánica en el aire por lo que finalmente tuvo que dirigirse hacia la terminal aérea internacional ubicada en el sur del Gran Buenos Aires.

Al menos nueve vuelos fueron desviados de su destino original por este incidente. En este sentido, desde la empresa estatal emitieron un comunicado en el que explicaron la dramática situación ocurrida en el aire.

"En relación al vuelo AR1526, que cubría la ruta Aeroparque-Córdoba, Aerolíneas Argentinas informa que la aeronave presentó una falla en el motor número uno poco tiempo después de iniciar su despegue", señaló la compañía en el texto enviado a los medios de comunicación.

Y agrega: "La tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó con total normalidad y sin inconvenientes".

Con respecto al estado mecánico del avión, la firma aerocomercial detalló que "de acuerdo a la documentación interna, el motor estaba en condiciones normales y correctamente mantenido".

"La aeronave ya fue liberada y el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla", enfatizaron.

A su vez, añadieron: "Los 161 pasajeros se encuentran aguardando en el área de preembarque para abordar un nuevo vuelo hacia Córdoba. El vuelo AR1526 se ha reprogramado para partir desde Ezeiza a las 13:30 hora local, operado por un Boeing 737-800".

La pista de Ezeiza, que había sido cerrada para que se pudiera llevar a cabo el operativo de emergencia para el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas, finalmente fue rehabilitada a las 11:40 y con ello los despegues y aterrizajes volvieron a la normalidad.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Cómo cuidar tu pelo en verano: los consejos que recomiendan los expertos para evitar el frizz y la resequedad

Pablo Laurta, el despiadado asesino múltiple de Córdoba, rompió el silencio con una indignante declaración

ANMAT prohibió la venta de una conocida golosina y una serie de productos keto

Confirman que el cuerpo hallado desmembrado en Entre Ríos es el del remisero que llevó al doble femicida

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

Trump respaldó a Milei, tras la reunión en la Casa Blanca: "Si pierde, no seremos generosos con Argentina"

Agendalo ya: cuándo cae el próximo feriado y fin de semana largo en Argentina

Vienen siempre: las cinco plantas que hacen que las mariposas estén siempre en tu jardín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Pablo Laurta, en el momento de su detención.
Horror

Pablo Laurta, el despiadado asesino múltiple de Córdoba, rompió el silencio con una indignante declaración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Un análisis sobre las enfermedades respiratorias que más afectan a los sanjuaninos esta primavera, según el Ministerio de Salud. 
Prevención

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional
Disciplina en auge

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional