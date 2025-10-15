miércoles 15 de octubre 2025

Retorno

Fabiola Yañez dejó España, le restituyeron la custodia policial y analiza instalarse en Buenos Aires o en Misiones

La ex primera dama que denunció a Alberto Fernández por violencia de género regresó al país tras una breve residencia en España. Lo que se sabe de su regreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Fabiola Yañez regresó días atrás a la Argentina con su hijo Francisco y recuperó la custodia policial. La ex primera dama, quien vivió varios meses en España tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género, todavía define si establecerse en la Ciudad de Buenos Aires o en Misiones, donde se encuentra actualmente.

Yañez llegó al país hace unos diez días. Aún no comenzó a buscar trabajo y está enfocada en reorganizar su vida personal y familiar. En paralelo, analiza opciones de colegios para su hijo.

Al parecer, Francisco ya tuvo la posibilidad de reencontrarse con su padre, Alberto. La reunión se realizó en el estudio del abogado de Alberto Fernández, aunque también habría existido un primer contacto en el aeropuerto de Ezeiza, cuando el avión aterrizó y el menor se retiró en el vehículo del exmandatario.

El regreso de Yañez coincidió con una audiencia en la Cámara de Casación, en la que se discutía la continuidad del juez Julián Ercolini al frente de la causa por violencia de género. En pleno desarrollo de esa instancia, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, recibió un mensaje de su clienta informándole que estaba en vuelo hacia Buenos Aires y que solicitara la restitución de su custodia policial.

Gallego presentó el pedido ante el juzgado federal de Ercolini, que lo remitió al Ministerio de Seguridad. En un primer momento, la solicitud fue rechazada. No obstante, poco después, el propio Fernández realizó una presentación en la que señaló que la custodia debía restablecerse, dado que Yañez es familiar directo de un expresidente.

Tras esa intervención, el Ministerio de Seguridad —a cargo de Patricia Bullrich— dispuso restituir la custodia luego de una evaluación de riesgo. La protección fue asignada a través de la Policía Federal, en un domicilio cuyo paradero se mantiene reservado por pedido de Yañez.

El beneficio de seguridad corresponde a todos los familiares directos de los exmandatarios. Durante su estadía en España, la ex primera dama había renunciado a esa protección luego de desacuerdos por el costo que implicaba mantener una delegación de la Policía Federal en Madrid.

Además de la causa penal por violencia de género, Fernández y Yañez mantienen una disputa civil vinculada a la cuota alimentaria y al régimen de visitas del hijo que comparten. Las partes, según trascendió, están en conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Yañez reclama que se garantice el alquiler de un departamento con amenities y servicio doméstico hasta la mayoría de edad de Francisco, además del pago de una cuota alimentaria mensual. De acuerdo con personas cercanas al expresidente, la suma solicitada rondaría los 6000 dólares. Fernández, por su parte, ofreció destinar su jubilación como expresidente para cumplir con esa obligación.

En el plano judicial, el 2 de octubre Alberto Fernández se presentó en la Cámara de Casación junto a su abogado, Yamil Castro Bianchi, para solicitar el apartamiento del juez Ercolini del expediente por violencia de género. La Sala II, integrada por los magistrados Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, aceptó el planteo y desplazó al magistrado, aunque ratificó la validez de todas las medidas que había tomado.

El caso fue sorteado y recayó en el juez Daniel Rafecas, aunque su designación aún no fue confirmada de manera definitiva. El fiscal Ramiro González, encargado de la instrucción, ya había solicitado en agosto del año pasado la elevación del expediente a juicio oral.

No obstante, el expresidente presentó diversas nulidades que deberán resolverse antes de avanzar hacia esa instancia, una tarea que quedará a cargo de Rafecas si finalmente queda firme su nombramiento.

Fuente: TN

Pablo Laurta, el despiadado asesino múltiple de Córdoba, rompió el silencio con una indignante declaración

