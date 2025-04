Javier Milei y una nueva crítica al periodismo argentino: "La gente no los odia lo suficiente"

“Insisto de nuevo, no odiamos lo suficiente a los periodistas” . Así fue parte del descargo que hizo Javier Milei en su cuenta de X, apuntando nuevamente contra los comunicadores del país, particularmente los profesionales de Buenos Aires. La publicación fue tras su regreso de Roma, donde participo de las exequias del papa Francisco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916219483280097554&partner=&hide_thread=false 90% DEL PERIODISMO ARGENTO https://t.co/Uo558GXVR2 — Javier Milei (@JMilei) April 26, 2025

Posterior a ello, compartió un video subido por @kalinaAnnGG, donde se explican “tres operetas periodistas para ensuciar a Milei en el marco del fallecimiento de Francisco”. Nuevamente, con frases cortas y concretas, Milei apunta contra los comunicadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916272757601427559&partner=&hide_thread=false PERIODISMO ARGENTO

Aquí se le saca la máscara a unos cuantos... https://t.co/WN5TNjGgBv — Javier Milei (@JMilei) April 26, 2025

Las publicaciones apuntando a los periodistas continuaron entre el sábado y este domingo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916278452648345669&partner=&hide_thread=false PERIODISTAS MINTIENDO

Para variar... https://t.co/8LNKNZ5rsw — Javier Milei (@JMilei) April 26, 2025

“Siempre peleando con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente. En definitiva, vale la reflexión twittera: La gente no odia suficiente a los “periodistas”. Ciao!”, escribió el mandatario, esta vez apuntando directamente a Marcelo Bonelli, respondiendo un comentario del periodista donde aseguraba que Milei no había llegado a tiempo para despedir al Sumo Pontífice fallecido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916417699745325260&partner=&hide_thread=false Siempre peleado con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente. En definitiva, vale la reflexión twittera: La gente no odia lo suficiente a los "periodistas".

CIAO! https://t.co/b3yTNRfqWI — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2025

Durante este domingo, realizó un descargo más largo contra Jorge Fontevecchia, volviéndose a dirigirse al periodista como “Tinturelli”. Al respecto escribió en un fragmento: “Tinturelli nunca falta en la lista de los grandes mentirosos del periodismo local. Insisto de nuevo, no odiamos lo suficiente a los periodistas...”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916498797309423777&partner=&hide_thread=false Tinturelli nunca falta en la lista de los grandes mentirosos del periodismo local. Insisto de nuevo, no odiamos lo suficiente a los periodistas...



Habrá que mostrar a diario el modo descarado en que mienten. Así como los "periodistas" hacen un mundo de cosas espúreas o mentiras… https://t.co/c3FjuiAjm8 — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2025

La última publicación contra el periodismo del mandatario nacional fue antes del mediodía de este domingo. En su perfil de X escribió: “El periodismo político, EN GENERAL, se convirtió en una mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos de peluquería propios de un ejército de mitómanos. Fin.”

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1916523123949662515&partner=&hide_thread=false REFLEXIÓN

El periodismo político, EN GENERAL, se convirtió en una mezcla inmunda entre ciencia ficción y chimentos baratos de peluquería propios de un ejército de mitómanos.

Fin. — Javier Milei (@JMilei) April 27, 2025

No es la primera vez que el mandatario nacional apunta contra los comunicadores de Buenos Aires, en su gran medida, por publicaciones o afirmaciones, siendo uno de los presidentes más críticos de este sector.