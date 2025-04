Javier Milei y su comitiva presente en el funeral del papa Francisco

Minutos antes del inicio de la ceremonia oficial, el jefe de Estado argentino, junto a la comitiva oficial nacional, salieron desde el hotel para dirigirse a la ceremonia religiosa. Siguiendo el protocolo, todos visten de luto para participar del funeral del Santo Padre.

La misa exequial, que se lleva a cabo frente al atrio de la Basílica de San Pedro, comenzó a las 10:00 y se extenderá hasta horarios de la tarde. Este será el último rito antes de la inhumación de los restos del papa Francisco. De acuerdo con lo solicitado por el propio pontífice en vida, sus restos serán trasladados posteriormente a la Basílica de Santa María la Mayor, ubicada frente a la embajada argentina en Roma, donde descansarán de manera definitiva.

El protocolo establecido por el Vaticano para esta ceremonia ha sido especialmente riguroso. La ubicación de Javier Milei y Giorgia Meloni en la primera fila responde a su representación de las dos nacionalidades más significativas en la vida del papa Francisco: la argentina, como su país de origen, y la italiana, como la de su ascendencia y sede de su pontificado.

También están presentes los monarcas invitados, entre ellos el rey Felipe VI de España y la reina consorte Letizia, así como los reyes de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo y el príncipe Guillermo, en representación del Reino Unido.

En primera fila también se ubica el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A su lado figura la comitiva española que no incluye al jefe de Estado, Pedro Sánchez, quien suele evitar participar de este tipo de ceremonias para no restarle protagonismo al monarca español.

De hecho, las fuentes oficiales vinculadas a la organización del evento fúnebre, confirmaron la presencia de, al menos, unas 170 delegaciones de diferentes países. En las filas también están presentes miles de fieles que comenzaron a agruparse en la Plaza de San Pedro desde temprano.

Respecto a la delegación nacional, se confirmó la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero, Manuel Adorni, y los ministros de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, y de Capital Humano, Sandra Pettovello. En la lista también figuró la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien confirmó su asistencia a último momento.

Luego de la misa fúnebre, la cual fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, el ataúd que contiene los restos del Santo Padre será colocado frente a la basílica. Está previsto que el sarcófago sea elevado temporalmente hasta ser trasladado hacia el interior del templo católico.

Cerca de las 11:30 horas, los restos del papa Francisco serán llevados a la basílica Santa María la Mayor, la cual fue elegida por el líder religioso en vida. Asimismo, las autoridades indicaron que el traslado no será seguido por el público, debido a las vallas de seguridad que se colocaron en el camino.

El coche fúnebre tiene planeado recorrer 6 kilómetros, en donde pasará por varios puntos claves de la ciudad de Roma, entre ellos, el Porta del Perugino (una puerta occidental de salida de la Ciudad del Vaticano), el cruce del río Tíber, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, el Coliseo romano, Via Labicana y Via Merulana.

De acuerdo a las fuentes oficiales, está programado que el último recorrido del sumo pontífice dure aproximadamente unos 30 minutos. De esta manera, al llegar el mediodía, el ataúd será recibido por un grupo de “pobres y necesitados”, mientras que el cardenal Kevin Farrell será el encargado de presidir el entierro privado.

Los representantes del gobierno argentino partieron en el avión presidencial el viernes a las 00:00 horas, por lo que llegaron a Roma cerca de las 18:00 horas, según el horario local. Ante la falta de actividades programadas, se dispusieron a cenar y posteriormente descansaron para partir al evento a primera hora.

En línea con el protocolo establecido por las autoridades de la Iglesia Católica, los funcionarios asistieron acorde a la vestimenta de luto riguroso permitida. Además de las ropas negras, a las mujeres solo se les permitió llevar accesorios de perlas. Aunque habría una excepción para las reinas católicas, debido a que podrían optar por trajes blancos, pese a que no suele ser la norma.