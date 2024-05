Javier Milei presentará su libro el 22 de mayo

“Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”, aseguró Milei en una entrevista concedida a Luis Majul y Esteban Trebucq en radio El Observador.

En este contexto, desde la Presidencia confirmaron que el evento se llevará a cabo en el Luna Park el próximo 22 de mayo.

Por su parte, el presidente de la Fundación El Libro —que se encarga de la organización de la Feria—, Alejandro Vaccaro, sostuvo que no había fondos para costear el operativo de seguridad que conllevaría la visita del Presidente a La Rural durante su discurso de apertura del evento.

En un diálogo con Infobae, Vaccaro explicó: “Ayer estuvieron acá 25 personas de la productora, de la Casa Militar y hasta de Presidencia de la Nación. Nos pusimos de acuerdo en todo, cómo serían los vallados, todo”.

“Fuimos claros, queríamos que el presidente viniera”, dijo Vaccaro. “Pero habrán evaluado que no les convenía... hay que meter esa gente, que tiene que pagar la entrada... no es fácil”, sumó y continuó: “Es una trampa: resulta que ahora Milei no viene porque nosotros no queremos...”

Fuente: Infobae