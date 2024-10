Javier Milei: "La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca"

Este martes, el jefe de Estado aclaró: “ La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca ”.

En diálogo con el periodista Antonio Laje en LN+, el mandatario desarrolló: “Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada, porque gratuita no es, alguien la está pagando, en este caso la paga mayormente los que no van”.

Lo que sí está en discusión -dijo Milei- es la intención del gobierno nacional de auditar los fondos que reciben las universidades públicas. “Todos los que hacen este revuelo... ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de delincuentes de la política?¿Ustedes están a favor del robo? Como esto está siendo pagado por todos los argentino, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados”, agregó.