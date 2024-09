Javier Milei firmará un decreto para privatizar a Aerolíneas Argentinas

De no creer

De no creer Santi Maratea arrancó una colecta por los incendios en Córdoba: la increíble cifra que juntó

Tras haber quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, el oficialismo reflota así la idea de vender Aerolíneas Argentinas, en el marco del conflicto con los gremios aeronáuticos y los paros que se sucedieron en las últimas semanas.

Pero además, el Gobierno se pone así por encima de los proyectos presentados por el PRO y la UCR. El primero fue presentado por el diputado Hernán Lombardi y también declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°”.

La otra iniciativa la presentó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Este texto precisa que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”, de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó en su habitual conferencia de prensa que la línea de bandera "arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas lo que provoca las necesidades efectuar constante transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal".

El funcionario recalcó que desde su reestatización en 2008, los aportes del Estado para cubrir el déficit de la compañía "superan los u$s8 mil millones". "¿Por qué los argentinos que nunca han viajado en su vida deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años", lanzó.

La privatización de Aerolíneas Argentinas

En medio del conflicto entre el Gobierno y sectores sindicales que representan a los aeronavegantes, Adorni confirmó que la administración de La Libertad Avanza buscará la privatización de la aerolínea de bandera. Cabe aclarar que anteriormente, transferencia de la empresa estatal al sector privado había quedado por fuera del paquete de privatizaciones de la aprobada Ley Bases, por lo que ahora, el vocero afirmó que Milei buscará dar un cierre a la cuestión a través de un decreto.

Entre sus fundamentos, el funcionario público afirmó que Aerolíneas Argentinas presenta una estructura "sobredimensionada" debido a que cuenta "con una dotación de 1204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos". "Un número absolutamente excesivo comparándolo con el promedio de la industria", aseguró Adorni quién no brindó mayores detalles de esta comparación.

En su discurso, el vocero presidencial volvió a arremeter contra los empleados de la aerolínea a quién acusó de gozar de una "cantidad de beneficios" extensa "a costas de una Argentina pobre". Entre ellas enumeró: "salarios, pago del tiempo del traslado, benéficos en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos por encima de de los que ofrece la industria, pasajes gratis", entre otros.

"Por todo esto les repito, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a Aerolíneas sujeta a privatización", concluyó Adorni.

El debate en el Congreso por la privatización de Aerolíneas Argentinas

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados debatió la privatización de Aerolíneas Argentinas en un plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto. El Gobierno desea avanzar con un dictamen el mes próximo para la venta de la empresa en medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, que llevan adelante medidas de fuerza por reclamos salariales y en rechazo a los despidos.

El anuncio del decreto de Milei referente a la aerolínea de bandera llega, justamente, luego de un contratiempo en la Cámara Baja. Es que, durante el debate, el Gobierno pretendía lograr el dictamen para que el proyecto baje al recinto para su debate. Sin embargo, en un plenario tenso, el oficialismo y los aliados del PRO fracasaron en su primer intento de obtener la resolución y la discusión continuará el próximo martes.

En el encuentro estuvieron presentes el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; pese a estar convocado, se ausentó Fabián Lombardi, presidente de Aerolíneas Argentinas. Cabe destacar que el oficialismo ya falló en su primer intento por privatizar la compañía en diciembre e incluso estuvo en la lista inicial de empresas estatales para la venta que figuraba en uno de los artículos de la ley Bases, aunque finalmente fue borrada luego de negociaciones en la Cámara de Senadores.

Por el lado del peronismo y la izquierda hay una fuerte oposición a la iniciativa, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza buscan la privatización. La UCR no tendría una posición homogénea, mientras que desde Encuentro Federal precisaron para Ámbito una primera postura de rechazo: "No le queremos dar un cheque en blanco al Gobierno. Necesitamos saber qué metodología tendrá el proceso, que controles habrán y qué beneficios le darán al comprador". "Queremos que vengan los expertos a hablar y que el debate dure lo que tenga que durar: no vamos a privatizar Aerolíneas por un conflicto gremial", dijeron desde el peronismo.

Durante el encuentro, Nicolás Massot (Encuentro Federal) reflexionó que "pensar que el Estado es bobo y no sabe administrar ni participar de la tenencia accionaria de determinadas compañías es tan ciego como de lo que se busca salir" y remarcó que se esta repitiendo el mismo proceso de privatización de la aerolíneas que tuvo lugar en la década de los '90: "No estamos legislando ni sobre la metodología del procedimiento, sino que estamos dándole al Poder Ejecutivo la total libertad para que de aquí en adelante tenga condición de avanzar en un desguace y en una liquidación de activos sin más". "Yo no le pediría a Aerolíneas que gane plata, sino que deje de salirle plata a la gente", concluyó.

En la actualidad, existen dos proyectos presentados con lineamientos similares para la transferencia de la aerolínea al sector privado. El primero fue elaborado por el PRO y defendido por el diputado Hernán Lombardi, quien pidió "reemplazar por completo el sistema aerocomercial que nos trajo hasta acá y significó un cepo al turismo". En esta línea, Lombardi subrayó que buscan "mejores precios y por lo tanto queremos competencia" y solicitó "cambiar las relaciones laborales en Aerolíneas Argentinas; hoy iniciamos ese camino". Sin embargo, recordó que "ya se hizo un intento de privatización que fue fallida porque solamente se pasó de un monopolio público a uno privado, es decir un abuso de posición dominante".

La otra iniciativa corresponde a la enviada por la Coalición Cívica. En representación de ese texto, el diputado Juan Manuel López "es mentira que se necesitan una aerolínea estatal porque no se vuelan a ciertos destinos y podría haber compañías más pequeñas que vayan ciudades más chicas" y expresó la necesidad de que "Aerolíneas Argentinas no sea un obstáculo para una mejor política aerocomercial y para eso tenemos que evaluar la privatización". "En su momento se privatizó Aerolíneas, se la quedó Iberia y fue un desastre, porque la demanda es abrir la competencia y la Argentina tiene en materia aerocomercial un mercado hiperregulado", concluyó.

FUENTE: La Nación