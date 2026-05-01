Embargos por Aerolíneas: un fondo busca cobrar US$390 millones y complica al Gobierno en EE. UU.

El frente judicial internacional para la Argentina sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. El fondo Titan Consortium intensificó sus acciones para ejecutar embargos sobre activos del país con el objetivo de cobrar una sentencia firme por US$390,9 millones vinculada a la expropiación de Aerolíneas Argentinas .

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La ofensiva se desarrolla en tribunales de Washington y Nueva York, luego de que la Justicia estadounidense reconociera un laudo arbitral del CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. Aunque este tipo de fallos requiere instancias adicionales para su ejecución, el fondo logró validarlo en el distrito de Columbia, lo que habilitó el avance sobre bienes soberanos.

Según explicó Sebastián Maril, especialista de Latam Advisors, la Argentina acumula 16 meses de incumplimiento, una demora que llevó a los demandantes a reclamar prioridad frente a otros acreedores que también buscan acceder a fondos del Estado.

El principal objetivo de embargo son activos vinculados a los antiguos bonos Brady, que permanecen depositados en la Reserva Federal de Nueva York. La disputa se complejiza porque esos mismos recursos estaban en los planes del Gobierno para cancelar deudas con otros fondos, como Attestor y Bainbridge, lo que genera un escenario de superposición de reclamos y recursos limitados.

El conflicto se agravó tras la caída de negociaciones que, hacia fines de 2024, habían avanzado hacia un posible acuerdo de pago. El cambio en la estrategia de defensa del país frenó ese entendimiento y abrió la puerta a una etapa de ejecución forzosa por parte del fondo demandante.

Ahora, la definición queda en manos de los tribunales estadounidenses. En paralelo, el oficialismo busca respaldo político para ordenar el esquema de pagos, mientras crece la presión sobre los activos argentinos en el exterior. El desenlace no solo impactará en este caso puntual, sino que también reaviva las alertas sobre la exposición del país frente a sentencias firmes en el ámbito internacional.