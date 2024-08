Incertidumbre por el futuro de la sanjuanina Lourdes Arrieta en La Libertad Avanza: lo último que se sabe

La confirmación de lo que hará la diputada nacional despeja el camino de incertidumbre sobre su futuro pero no por eso deja muchas dudas abiertas sobre lo que se viene en la interna libertaria. Arrieta denunció penalmente la semana pasada a dos de sus colegas de su bloque de diputados -Beltrán Benedit y Guillermo Montenegro- y también a Sharif Menem, secretario del presidente de la Cámara, Martín Menem, al director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y al titular del penal de Ezeiza por los posibles delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; conspiración; y malversación de caudales públicos. La acusación fue hecha tras la visita en la que ella participó para ver a represores pese a que luego señaló en distintos medios periodísticos, y primero en MDZ Radio, que "fue engañada" por estas personas sobre el motivo de la ida al penal.

Esa decisión le valió la ruptura con su padrino político, el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es el dueño del sello de la Libertad Avanza y quien junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le encomendado el armado legal del partido en Mendoza. Además, se hizo cargo del PAMI -poniendo a toda la conducción mendocina- y a muchos jefes de agencia como así también a directores dentro de la ANSES local.

Sin embargo, su poder aparece haber mermado en la provincia. Una muestra de esta sensación es la decisión del diputado nacional por el PD, Facundo Correa Llano, de pasarse a La Libertad Avanza y ya un sector grande de la militancia lo ve como la "nueva cara partidaria". De hecho, el pasado viernes 9 de agosto, hubo una reunión en la calle Arístides de la dirigencia libertaria donde se esperaba su presencia. La invitación decía lo siguiente: "Buenas tardes. No queríamos dejar de invitarle personalmente desde LLA a la reunión de esta noche a las 20 en Arístides 268, donde vendrá el diputado de LLA Mendoza, Facundo Correa Llano. Es importante la asistencia y si la puede confirmar, le agradeceríamos. Desde ya, muchísimas gracias y VLLC!".

Sin embargo, al encuentro no fueron ni Correa Llano ni Arrieta. Pero sí estuvieron dirigentes que le responden a ambos y se dio en un tono de muchísima tensión. En esa cita, se rumoreó la posibilidad de que Arrieta dejara el partido, y la dificultad para el armado del presidente Javier Milei si eso ocurría había una dificultad legal en puerta. La legisladora tiene a su nombre la formación de la fuerza ante la Justicia electoral y para su conformación faltan los últimos pasos legales. Había otro partido con el mismo nombre, que estaba conformando el abogado liberatario Alejandro Barraza, pero según confirmó el letrado a este diario: "No es posible reflotar ese expediente. Podríamos haber apelado la decisión del Juzgado electoral, pero no lo hicimos, y en consecuencia, la decisión que nos denegó la personería quedó firme".

Ahora, con esta confirmación de que Arrieta se queda, tendrá a su nombre el partido en Mendoza. El asunto que viene es político y de legitimidad. Se supone que tras los problemas con Buenos Aires, la figura de Correa Llano será clave para reflotar el partido en la provincia. Pero para Arrieta, según confirman desde su entorno, "la armadora legítima" es ella. Desde todos los partidos que siguen a Javier Milei, la sensación es de muchísima incertidumbre.

FUENTE: MDZ