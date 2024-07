La insólita explicación que dio la sanjuanina diputada por Mendoza tras visitar a represores en Ezeiza

Las polémicas declaraciones las brindó a diversos medios mendocinos desde el aeropuerto provincial, donde la encontraron tras los problemas de Aerolíneas Argentinas que demoraron los vuelos. Al ser consultada por lo sucedido en Ezeiza, Arrieta aseguró: “Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada, porque con el diputado que justamente me insistió tanto para que fuera, tenía una buena relación. No sé cuáles eran sus planes” , expresó a LV10 respecto al diputado Beltrán Benedict, quien organizó la visita a la cárcel.

En declaraciones a Radio Nihuil agregó: “En ningún momento se nos proporcionó la información de que íbamos a la unidad 31 y que nos íbamos a reunir justamente con estos represores y desde ya me siento estafada”.

La semana pasada fue Rocío Belén Bonacci quien dijo haber sido llevada “engañada” a la visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza hicieron a varios represores detenidos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad. Ahora fue Lourdes Arrieta quien uso el mismo argumento que su compañera de bloque.

image.png Foto: Radio Nihuil

“Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres, las caras y no tenía ni idea”, dijo este miércoles en diálogo con MDZ Radio.

En la comitiva a Ezeiza estuvieron además de Benedit Bonacci y Arrieta, los diputados Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro. No solo vieron a Astiz, sino que también se encontraron con los represores Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Juan Agustín Oyarzábal Navarro (ex oficial de la policía de Mendoza), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Ángel Britos (ex policía) y Adolfo Donda (ex oficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

(Con información de Diario Uno y El Diario AR)