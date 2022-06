Horror: un pastor evangélico abusó durante 6 años de la pequeña hija de su amante

pastor2.jpg El pastor evangélico fue condenado pero se encuentra con arresto domiciliario.

Los jueces entendieron que no existe riesgo de fuga, ni procesal ni algún peligro por un futuro contacto con la víctima puesto que la niña de mudó a otro país para vivir con su papá. Los abusos ocurrieron entre el 2012 y octubre de 2019.

Según se comprobó en la investigación, el pastor había conocido a la madre de la niña justamente en el marco del culto evangelista que él lideraba y, si bien el hombre estaba casado, iniciaron una relación sentimental extra matrimonial. El pastor se aprovechó de la situación de convivencia preexistente abusó sexualmente primero con tocamientos y a medida que la víctima crecía con acceso carnal. Y los abusos se dieron en distintos lugares, desde un departamento hasta en auto cuando la llevaba a clases.

Por medio de una Cámara Gesell, la menor reveló el calvario que sufrió por tantos años: "él me decía que no me iban a creer si lo contaba". Y no fue hasta el año 2019 cuando la menor se animó a denunciar y habló de lo que le pasaba con una maestra de la escuela y que era a su vez amiga de su padre. El pastor llegó a cofesarle que quería tener un hijo con ella.