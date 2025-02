Horror a pocos kilómetros de San Juan: encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en un descampado

Mientras caminaba por la calle Eva Duarte de Perón, el denunciante observó el cuerpo de una persona fallecida, con evidentes quemaduras, y de inmediato dio aviso al 911. En ese contexto, personal de la Comisaría 36a de Las Heras de la Policía de Mendoza se hizo presente en el lugar y constató la presencia de una persona sin vida.

Los restos, según contó el hombre que denunció el hallazgo a los efectivos policiales, yacían en una zona rodeada por malezas de hasta 2 metros de alto.

Ante esta situación, se le dio aviso a los fiscales Gustavo Pirello y Claudia Ríos, titulares de las Fiscalías de Instrucción N° 17 y 18 de la Unidad Fiscal Homicidios y Violencia Institucional, respectivamente, quienes, casualmente, confirmaron que trabajaban en la averiguación de paradero de una mujer.

El caso quedó en manos del fiscal Pirello, quien ordenó las pericias correspondientes en el lugar del hallazgo, a cargo del personal de la Policía Científica, como así también la autopsia al cuerpo de la víctima, en busca de determinar si la mujer fue víctima de un caso de femicidio.

Consultadas por este medio, fuentes del caso confirmaron que hasta este miércoles al mediodía no se había podido determinar la identidad de la persona. “Hasta no tener el ADN no podemos decir nada”, explicaron.

FUENTE: Infobae