Horror intrafamiliar: abusó y embarazó a su hija adolescente y la atacó cuando estaba con sus amigas

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó esta semana a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija al finalizar un piyama party que se había organizado en su casa. Por esa violación, la adolescente quedó embarazada .

La imputación fue presentada por el fiscal Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz. Según su investigación, el ataque ocurrió entre febrero y marzo de este año en una casa de la localidad de Centenario, ubicada en las afueras de Neuquén.

El acusado cometió el hecho luego de organizar un piyama party en la vivienda con la adolescente y otras amigas. Al terminar, llevó a la víctima hacia una habitación donde abusó sexualmente.

“Para silenciar a la víctima la amedrentó diciéndole que si decía algo, iba a matar a su madre”, indicó el fiscal del caso en la audiencia. Esta amenaza, según la fiscalía, fue clave para mantener el silencio de la adolescente durante varios meses.

“Como consecuencia de esa violación, ella quedó embarazada”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El delito que le atribuyen es abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por ser cometido por un ascendiente, contra una menor de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser encargado de la guarda.

“No solo violó su integridad física, sino también la confianza depositada en él como padre”, señaló Muñoz en una intervención ante el juez de garantías.

Por ese motivo, la fiscalía pidió la prisión preventiva por cuatro meses al argumentar riesgo de entorpecimiento de la investigación. El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por cuatro meses.

También autorizaron la extracción de sangre al acusado para cotejar ADN. Es que según una versión de Diario Neuquén, el acusado no habría reconocido legalmente a la adolescente como su hija.

El Ministerio Público Fiscal trabaja en conjunto con organismos de protección de menores para resguardar a la víctima mientras se avanzan con los testimonios y las pruebas.

FUENTE: Clarín