Golpeado hasta la muerte: cinco presos por un brutal linchamiento vecinal por el robo de una garrafa

Cinco personas, dos hombres y tres mujeres, fueron detenidas durante el fin de semana acusadas de haber participado en el linchamiento de un joven de 28 años , quien murió tras ser golpeado por vecinos que lo señalaban como presunto autor del robo de una garrafa . El hecho ocurrió en noviembre pasado en el oeste del conurbano bonaerense.

La víctima fue identificada como Lucas Daniel Alanís , quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas durante la agresión colectiva. Por el crimen, la Justicia investiga un homicidio agravado y no descarta que haya más personas involucradas según informó Crónica.

Los procedimientos incluyeron allanamientos y operativos en inmediaciones del lugar del ataque, donde fueron capturados dos mujeres de 49 y 22 años y un hombre de 27, además de otros dos sospechosos aprehendidos en la zona.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría 2ª y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N°10. La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°1 de la jurisdicción.

El ataque ocurrió el 23 de noviembre, cuando un grupo de vecinos llegó hasta la vivienda del joven para recriminarle el presunto robo. Tras una discusión, Alanís fue brutalmente golpeado y murió antes de recibir asistencia médica. La investigación continúa para identificar a otros posibles partícipes del linchamiento.