lunes 22 de diciembre 2025

Caso estremecedor

Golpeado hasta la muerte: cinco presos por un brutal linchamiento vecinal por el robo de una garrafa

Por el crimen, la Justicia investiga un homicidio agravado y no descarta que haya más personas involucradas en la muerte de un joven de 28 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cinco personas, dos hombres y tres mujeres, fueron detenidas durante el fin de semana acusadas de haber participado en el linchamiento de un joven de 28 años, quien murió tras ser golpeado por vecinos que lo señalaban como presunto autor del robo de una garrafa. El hecho ocurrió en noviembre pasado en el oeste del conurbano bonaerense.

La víctima fue identificada como Lucas Daniel Alanís, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas durante la agresión colectiva. Por el crimen, la Justicia investiga un homicidio agravado y no descarta que haya más personas involucradas según informó Crónica.

Los procedimientos incluyeron allanamientos y operativos en inmediaciones del lugar del ataque, donde fueron capturados dos mujeres de 49 y 22 años y un hombre de 27, además de otros dos sospechosos aprehendidos en la zona.

image

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la comisaría 2ª y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción N°10. La causa quedó en manos del Juzgado de Garantías N°1 de la jurisdicción.

El ataque ocurrió el 23 de noviembre, cuando un grupo de vecinos llegó hasta la vivienda del joven para recriminarle el presunto robo. Tras una discusión, Alanís fue brutalmente golpeado y murió antes de recibir asistencia médica. La investigación continúa para identificar a otros posibles partícipes del linchamiento.

