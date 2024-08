Fue al casamiento de su exnovio y generó un tremendo escándalo: el video

Una joven llamada Uma publicó un video en su cuenta personal de TikTok relatando la insólita situación que le tocó enfrentar: “ Me estoy preparando para ir al casamiento de mi ex. Me cag* y se está casando con la persona con la que me cag* . Así que claramente, no estoy invitada”.

Uma reconoció: “Como persona madura, podría haber dicho que no iba. Pero me hicieron tanto mal, que voy a ir para vengarme. Siento que el Universo me está dando limones para que haga limonada”.

La joven remarcó que es compositora y creó una canción con una letra “bastante fuerte” especialmente para la ocasión.

En una segunda parte, a pedido de los usuarios, la tiktoker relató el desenlace de la historia: “Perdón, sí, voy a ir al infierno. Todos fingieron demencia. Él, ella, la madre, el padre. Y yo canté la canción, divina, reina, impoluta”.

Los internautas dejaron toda clase de comentarios: “El Universo es sabio”; “Me parece hermoso arruinarle momentos a quien no dudó en arruinarnos la estabilidad emocional y los sentimientos”, “El karma es hermoso”; “Las mujeres son muy peligrosas, por eso no hay que jugar con ellas porque son capaz de cualquier cosa”; “Unos cuantos jugadores y un poco de dignidad le faltan”; “Wow, eso es un nivel de autocontrol que no sabía que existía. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero asistir a la boda de un ex... ¡Eso sí que es amor propio! ¿Qué opinan los demás? ¿Irían a una boda así? #DramaDeBodas”; “¡Más resentida no se consigue! ¡Se está por casar con ella! Claramente la persona ‘correcta’ no eras vos. Anda a terapia, enfocate en vos, en tu carrera y dejá de querer arruinarle la vida al resto. ¡Al final termina siendo igual o PEOR que los otros dos! Ah, y cero profesional”.